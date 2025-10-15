Una denuncia en poder de la Fiscalía, radicada por Luis Alberto Rendón —padre de la cantante Greeicy Rendón—, advierte las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hurto en su finca, ubicada en la parcelación La Soledad, en Rionegro, Antioquia, y que desencadenó un escándalo de torturas y secuestro.

Luis Alberto Rendón fue capturado por la Fiscalía y presentado ante un juez de control de garantías para la imputación de los delitos de tortura y secuestro, cargos que no aceptó, pero que llevaron a que se le impusiera medida de detención domiciliaria. La fiscal a cargo del proceso aseguró que Rendón sabía bien lo que estaba ocurriendo en su finca.

La Fiscalía aseguró que solo después de los hechos de tortura —a los que fueron sometidos dos trabajadores de la finca— Luis Alberto Rendón acudió a las autoridades para denunciar el hurto de una caja fuerte, ocurrido aparentemente dos días antes. SEMANA conoció detalles de lo que contenía esa caja fuerte.

“En la caja fuerte dentro de ella, alrededor de 150.000 dólares en efectivo, más de 12.000 euros en efectivo y un millón de pesos colombianos también en efectivo, dos relojes Rolex evaluados en aproximadamente 75 millones de pesos colombianos, había también un reloj Cartier con diamantes, avaluado en 100 millones de pesos y la pantera de Cartier también en 100 millones de pesos colombianos. También había un dije de esmeralda por valor de 15 millones de pesos y aretes en esmeralda y diamantes, avaluados en 15 millones de pesos”, señala la denuncia.

El papá de Greeicy Rendón entregó detalles de lo que, en su criterio, corresponde a un hurto y responsabilizó a los dos trabajadores que estaban en ese momento en la finca, de haberse llevado la caja fuerte y todos los elementos que, sumados, estaban avaluados en más de 1.000 millones de pesos.

Agente: ¿Quién es la persona que cometió el delito?

¿Quién es la persona que cometió el delito? Luis Rendón: Sospechamos de dos personas: uno se llama Elder Jacob Ruiz, el cual es maestro de construcción y labora en esta vivienda, y su ayudante, el señor José Francisco Lenis Granobles.

Para la Fiscalía es claro que Luis Alberto Rendón no puede desligarse de su responsabilidad en los hechos que son materia de investigación. Según el ente acusador, permitió o consintió las torturas cometidas por un grupo de escoltas armados con fusiles, quienes amarraron y agredieron a los trabajadores señalados del hurto. Para la fiscal del caso, Rendón habría hecho justicia por mano propia.

“Este señor Alberto Rendón es partícipe de estos hechos en calidad de autor, mínimamente cómplice, porque sabía que estaba pasando un evento allí delictivo y lo permitió… Todos se van enterando de lo que pasa allí, los gritos y demás. No hace nada para impedirlo, porque lo que tenía que hacer es formular la denuncia por el hurto de la caja fuerte, esperar las labores investigativas, pero no hacer justicia por su propia mano”, dijo la Fiscalía.

