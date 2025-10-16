Greeicy Rendón se pronunció por primera vez tras la captura de su padre: “Un amor profundo”

Luis Alberto Rendón, el padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado hace una semana por la Policía Nacional en Cali, pues las autoridades lo buscaban por delitos de secuestro y tortura.

Tras la legalización de su captura, se mostraron las pruebas en contra del señor Rendón, quien fue acusado de haber retenido a dos trabajadores de la finca de la artista ante un robo que se presentó en el lugar.

Ante el hecho, el padre de la artista negó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento de detención domiciliaria por un juez.

La Fiscalía advirtió que Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy Rendón, sabía lo que ocurría en su finca mientras los escoltas de la artista torturaban a dos trabajadores. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WIOQhzoKNb — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2025

Greeicy se pronunció por la situación legal que atraviesa su padre

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Greeicy Rendón compartió un extenso mensaje en el que manifestó por primera vez, tras la situación que enfrenta su padre, el gran amor que tiene por él y lo difícil que ha sido todo para cada uno de los miembros de su familia.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó, entre tantas cosas, a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta”, dijo la cantante.

Por otro lado, manifestó sentirse orgullosa de su progenitor y dejó en claro que tiene una profunda admiración y respeto por los aprendizajes que le fueron inculcados.

“Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo sí existe la gente bonita, la gente valiosa. Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos y sé que la palabra ‘maravillosos’ es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña”.