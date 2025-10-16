Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, fue capturado hace una semana en un puesto de control de la Policía en la ciudad de Cali. Los uniformados revisaron en los sistemas de antecedentes y les apareció una orden de captura por los delitos de secuestro y tortura.

De manera inmediata fue remitido a las salas de detenidos de la policía Metropolitana de Cali, donde notificaron al juzgado que lo requería en el corregimiento de Llanogrande, departamento de Antioquia. Luego hicieron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

En las audiencias, la Fiscalía presentó todos los elementos de prueba contra Luis Alberto Rendón que lo dejan como responsable de los delitos de tortura y secuestro, y como víctimas dos trabajadores de la finca que compartía con la cantante. El ente acusador presentó las declaraciones de las víctimas.

“Luego de un rato, me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greeicy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente; y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”, señala la declaración de las víctimas.

Rendón no aceptó su responsabilidad en los hechos que fueron imputados, pero durante las audiencias la Fiscalía advirtió que de manera reiterada trataron de citarlo a diligencias de imputación de cargos sin la necesidad de la orden de captura, pero el padre de la cantante no asistió, ni respondió los llamados de la justicia.

Entre los elementos de prueba que destacó la Fiscalía para imputar los delitos de tortura y secuestro, están también las declaraciones de los vigilantes de la parcelación la Soledad, en el corregimiento de Llanogrande, en las que advierten como hombres armados, vestidos de negro se metieron y luego se escucharon los gritos de las víctimas.

“Por medio de los arbustos me asomé y vi. Había tres personas de sexo masculino, vestidas con ropas de color negro, que estaban parados al lado de la puerta del apartamento de la empleada de servicio de la finca de don Alberto. Una cuarta persona de sexo masculino, también vestido con prendas de color negro, con arma tipo fusil de largo alcance, por lo que me escondí para poder confirmar si era una arma de fuego. Confirmo que es un arma de fuego, tipo fusil”, dijo el vigilante.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, adelantaron una inspección judicial en la casa de la finca de la artista y encontraron allí varios elementos de prueba que fueron contundentes para advertir lo que horas antes había ocurrido: un hecho de tortura con martillos, sogas, armas de fuego y manchas de sangre en las paredes y pisos.

“En esas me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían la llave del agua y me cogía en el cuello hasta que se me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso. Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto nos encerraron en una habitación bajo llave”, señaló la víctima de las torturas.

Los responsables de esas torturas, capturados en flagrancia, serían, según su propio dicho, escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía. El vigilante que escuchó los gritos llamó a la Policía que, tras observar que eran cinco hombres con armas de largo alcance, decidieron solicitar apoyo y la respuesta llegó del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, cuya finca resultó ser vecina al lugar de los hechos.