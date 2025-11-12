Greeicy se abre al desamor en nueva canción con Jhay P, y plasma el deseo de olvidar a alguien amado: “Estamos obsesionados”

Greeicy Rendón se ha convertido con el paso de los años en una de las cantantes más importantes en Colombia. Con su estilo particular y sus bailes únicos, la cantautora caleña conquista a sus seguidores y fanáticos con sus canciones, las cuales hace tanto en solitario como en juntes con otros artistas.

Pese a que viene que vivir un problema delicado a nivel familiar debido a las acusaciones que recayeron sobre su padre, Greeicy continuó de manera segura y entregada a su carrera musical, y ahora estrena su más reciente canción junto a JhayP, Le pido a Dios.

Greeicy estrena canción junto a JhayP y le cantan al desamor. | Foto: Agencia Jaque

Cuando el amor duele, solo queda pedirle a Dios que borre los recuerdos, así nace Le pedí a Dios, la poderosa y emotiva colaboración entre Jhay P y Greeicy, que son dos artistas que unen sus talentos para dar vida a un sencillo cargado de sentimiento, sinceridad y alma.

Le pedí a Dios narra la historia de una persona que, desde lo más profundo del corazón, le ruega a Dios poder olvidar a alguien que marcó su vida y borrar el nombre de su memoria. Con una letra honesta y una producción moderna, la canción conecta con todos aquellos que han intentado sanar un amor que ya no puede ser.

Jhay P, quien ha logrado posicionarse con fuerza en la industria gracias a su autenticidad y estilo fresco, continúa demostrando su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y sonidos contemporáneos.

Greeicy, una de las artistas más destacadas y admiradas de Latinoamérica, aporta su magia interpretativa y su inconfundible voz, logrando una combinación única y llena de sensibilidad.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, en una publicación en conjunto, ambos artistas compartieron con sus seguidores lo importante que es este lanzamiento para ellos, el cual hicieron el pasado martes 11 de noviembre, una fecha que muchos consideran mágica y magnética.

“Hoy es 11/11…El día perfecto para pedir un deseo. Nosotros le pedimos a Dios. ‘Le pedí a Dios’ ya está disponible en todas las plataformas. Estamos obsesionados con esta canción, esperamos que sea también su favorita", escribieron.

El lanzamiento de Le pedí a Dios viene acompañado de un video, donde la narrativa visual refuerza el mensaje de despedida.