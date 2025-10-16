Lo que le dijo Greeicy Rendón a su mamá antes de que, presuntamente, torturaran a trabajadores en su finca: “Un poco alterada”

El caso de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, ha llamado la atención en los últimos días, y poco a poco se han conocido más detalles. El hombre, al parecer, habría participado en la tortura de dos trabajadores de una finca que la compositora tiene en Antioquia.

Es por esa razón que fue capturado y cobijado con medida de detención domiciliaria, mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía le imputó cargos por tortura y secuestro, aunque estos no fueron aceptados.

Una pieza clave de la investigación fue una declaración que Rendón entregó a las autoridades sobre el supuesto robo dentro de la finca. Allí, el hombre mencionó a su hija y contó lo que ella le dijo a su esposa; esto ocurrió días antes de que, presuntamente, se dieran el secuestro y la tortura.

Luis Alberto Rendón, papá de la cantante Greeicy Rendón. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: luisalbertoelcachorro

De acuerdo con la versión de Luis Alberto, el día en el que habría ocurrido el robo, él salió con su esposa hacia un supermercado para comprar algunas cosas que le iban a regalar de cumpleaños a la hija de uno de sus trabajadores.

Al volver, la mujer le propuso entregar el obsequio de inmediato. Él se quedó guardando el carro, mientras ella intentó hacer lo propio, pero no encontró al empleado. Luego ingresó a la habitación principal (donde duermen Greeicy Rendón y Mike Bahía) y fue entonces cuando se percató del robo.

“Encuentra las cajas de los relojes en el piso y le pareció muy extraño, por lo cual le tomó fotos y se las envió a Greeicy”, contó. Además de los relojes, SEMANA conoció que allí guardados había 150.000 dólares, más de 12.000 euros y un millón de pesos colombianos, todo en efectivo.

Tras esto, Luis Alberto, su esposa y sus dos nietos salieron para donde su suegra, ya que tenían planeado allí un almuerzo. Por su parte, en la finca se quedaron los dos señalados de cometer el crimen.

La pareja regresó aproximadamente después de 40 minutos y, es en ese momento, según el testimonio de Luis Alberto, en el que Greeicy se comunicó con su madre para confirmarle el robo.

La Fiscalía capturó a Luis Alberto Rendón, padre de la cantante y bailarina, y le imputó dos delitos. | Foto: Adobe Stock

“Greeicy llama a mi esposa un poco alterada manifestándole que nos habían robado, ya que no estaba la caja fuerte”, relató.

Ante esto, se comunicaron con Mike Bahía para que verificara en las cámaras de seguridad qué era lo que había pasado. Minutos después, de acuerdo con lo dicho por el hombre, le llegaron los videos.

“Me doy cuenta de que el señor Elder y el señor Francisco se notan con actitudes sospechosas cuando salen el día sábado a la una de la tarde”, dijo al ente investigador.

Además, el papá de la artista aseguró que uno de los trabajadores llevaba en su poder un bolso en el cual se veía que tenía “algunos elementos”, lo que se suma a que a él se le hizo “extraño” que ese día se quitara la ropa y la dejara en el mismo sitio en el que trabajaba.

Posteriormente, exactamente el lunes, 8 de mayo de 2023, fue cuando ocurrieron, presuntamente, las torturas, todo esto con conocimiento, al parecer, de Luis Alberto Rendón.