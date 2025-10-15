“Luis Alberto Rendón hizo justicia por propia mano”, la Fiscalía reveló detalles del caso contra el papá de Greeicy Rendón

Los detalles de la investigación contra Luis Alberto Rendón fueron revelados por la Fiscalía durante las audiencias reservadas que conoció SEMANA.

Durante las diligencias, la Fiscalía leyó las declaraciones de las víctimas de un caso de tortura que ocurrió en la finca que tiene la artista, en el municipio de Rionegro, Antioquia. Se trató, dijo la fiscal del caso, de un hecho de justicia por propia mano del que Luis Alberto Rendón no se puede apartar.

Según la Fiscalía, el padre de la cantante tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo ese 8 de mayo de 2023, cuando dos trabajadores fueron torturados por un grupo de escoltas de la pareja de artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía.

La Fiscalía afirmó que Luis Alberto Rendón estaba en la vivienda y escuchó los gritos de las víctimas. Incluso, en dos ocasiones, los presuntos agresores llevaron a los trabajadores ante él para interrogarlos sobre los objetos robados. Como no hubo respuesta, la tortura continuó.

“Este señor Alberto Rendón es partícipe de estos hechos en calidad de autor, mínimamente cómplice, porque sabía que estaba pasando un evento allí delictivo y lo permitió… Todos se van enterando de lo que pasa allí, los gritos y demás. No hace nada para impedirlo, porque lo que tenía que hacer es formular la denuncia por el hurto de la caja fuerte, esperar las labores investigativas, pero no hacer justicia por su propia mano”, dijo la Fiscalía.

Incluso, advierte la fiscal del caso, Luis Alberto Rendón denunció el hurto de la caja fuerte después de los hechos de tortura que motivaron la captura de los responsables de estas agresiones a los trabajadores. El hurto se descubrió tres días antes de que el personal de seguridad llegara a la finca para torturar, según la Fiscalía, a los trabajadores.

“Después de que capturan a estas cinco personas y salen de allí como alrededor del mediodía, pasadas dos horas, va el señor Luis Alberto Rendón a supuestamente denunciar que en esta finca donde vive él con Greeicy Rendón y Mike Bahía, encontraron que se robaron la caja fuerte y que allí había dinero en efectivo, relojes y que todo tiene un valor de más de 1.000 millones de pesos aproximadamente”, señaló la fiscal.

