Greeicy se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de sorprender a sus seguidores con un anuncio que causó emoción en su comunidad digital, pues la cantante caleña reveló la portada de su próximo álbum y, como sorpresa, lanzó Discúlpeme Señor, una canción que muestra el camino musical que está tomando en esta nueva etapa de su carrera.

La artista, nominada al Latin Grammy, ha venido construyendo un sonido más arriesgado desde 2025, y este nuevo lanzamiento lo confirma. Aunque no ha dado todos los detalles de su disco, la imagen que presentó como portada deja ver una propuesta más intensa y llamativa, muy conectada con la energía que ha mostrado en sus canciones recientes.

Se trata de una canción con ritmos de afrobeat, mezclados con toques electrónicos y merenguetón, lo que le da un sonido fresco y diferente. En la letra, Greeicy interpreta a una mujer segura de sí misma, que expresa lo que siente sin miedo, una idea que ha estado muy presente en su música reciente.

Detrás de este tema hay un equipo de compositores y productores con los que la artista ha trabajado de cerca, lo que ha permitido mantener una línea clara en su estilo. Más que un sencillo aislado, la canción parece ser parte de un proyecto más grande que Greeicy ha ido armando poco a poco.

Escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía condenados a 12 años de cárcel por tortura a sus trabajadores

El videoclip fue ambientado en un cabaret con estilo antiguo, mostrando a Greeicy en una faceta más actoral, interpretando a una bailarina que se mueve entre lo sensual y lo artístico. La producción estuvo dirigida por Sebastián Villota y contó con la participación de la actriz Luces Velásquez, quien le da un toque especial a la historia.

Este lanzamiento llega poco después de Mantis, su colaboración con Cultura Profética, y se suma a otros temas como El limonar, Estas ganas, Quiero+ y Curándote. Todas estas canciones hacen parte de la nueva etapa musical de la cantante, en la que ha querido explorar más sonidos y contar historias diferentes.