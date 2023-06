“Ser madre ha sacado lo mejor de mí”, dice Greeicy Rendón, quien revela detalles en SEMANA de Yeliana, su nueva yo

SEMANA: Yeliana nace de los comentarios y mensajes de muchas madres que no vivieron una buena experiencia en el embarazo. ¿Recuerda alguno específicamente que haya servido como motor para crear este nuevo álbum?

Greeicy Rendón: Creo que tendría que escribir mil canciones más para alcanzar a contar todas las historias que han llegado en esta nueva etapa de mi vida. El intro del álbum se llama Millonario y lo escribí sobre una mujer que tiene dos hijos. Ella decía que lo más hermoso que le había pasado en su vida eran ellos, que se sentía millonaria, pero que no podía sacar de su corazón el dolor y la nostalgia de no tener con quién compartir ese amor.

Greeicy estrenará su próximo álbum este mes de julio. Por primera vez, la artista urbana compuso la mayoría de las canciones. - Foto: Agencia Jaque

SEMANA: ¿En qué se parecen Yeliana y Greeicy?

G.R.: Yo creo que uno de los conceptos principales de este álbum es que Yeliana somos todas. Yeliana es todas esas mujeres que se han demostrado a ellas mismas de qué son capaces, y en eso me parezco mucho a ella. El contexto de Yeliana y de todas las mujeres que me han contado sus historias es completamente diferente. Pero, cuando siento miedo, frustración, inseguridad o dudas, cuando no sé qué va a pasar en el futuro o con la mujer que he venido construyendo, soy Yeliana. Porque ella también lo sintió y eso es lo que nos une.

SEMANA: Esta vez compuso gran parte del álbum sola. ¿Cómo fue esta experiencia?

G.R.: Muy bonita. Este álbum se viene construyendo desde hace muchos años sin querer, sin planearlo. La parte en la que siento que tiene más de mí fue cuando me senté a escribir muchísimo y me inspiré con todas estas historias. Entonces, pasó de ser un EP (un formato de cinco canciones) a convertirse en un álbum. Esta opción se dio en un momento en el que ya no tenía tiempo.

SEMANA: Todo esto sucedió en medio de su propia maternidad...

G.R.: Kai ya tenía tres meses de nacido y solo pensaba: ¿cómo voy a seguir haciendo todo lo que venía haciendo? Tenía dos opciones. Llamar a un equipo de trabajo, pues tengo el privilegio de conocer a muchas personas expertas en la industria musical. Hubiera podido llamarlos y decirles: “Me faltan seis canciones, por favor, escríbanlas, manden estas opciones, estas son las temáticas y vamos haciendo feedback entre todos”. O podía retarme finalmente y ejercitar ese músculo de la composición, que al final solo depende de mí. Y estas seis canciones que faltaban sacaron eso de mí. Muchas las compuse en compañía y muchas, sola. De a poco, Mirándote, Vete y Millonario son canciones que escribí sola. Creo que me siento feliz porque me reté como mujer, me reté como madre, porque no sabía si iba a ser capaz. Fue muy lindo, porque me inspiré en todas esas historias de estas mujeres y en las ganas de buscar qué es lo que ellas quisieran decir.

Greeicy Rendón presenta a Yeliana, su alter ego - Foto: cortesía de JAQUE

SEMANA: ¿Cuáles han sido sus influencias musicales, de qué se alimenta?

G.R.: Yo, la verdad, a nivel musical escucho demasiadas cosas diferentes. Últimamente, me enamoro de esos artistas que se arriesgan y creo que en este álbum me inspiré en ellos. En este regreso, después de tanto tiempo de no lanzar música, tenía muchas ganas de hacer un cambio. De contar algo diferente a nivel de concepto y de musicalidad. Por eso me reté y eso me hace sentir feliz.

SEMANA: Con este álbum planea darles voz a mujeres que tal vez no la tienen. ¿Por qué es importante que alguien como usted, que tiene una plataforma y un reconocimiento tan amplio, trate este tipo de temas?

G.R.: Me dan muchas ganas de tocar este tipo de temas aprovechando las plataformas que tengo para comunicarme con la gente. Siento que los artistas en su gran mayoría, por decisión de la gente que no se dedica al arte, están vistos de una manera equivocada. Están vistos como eso perfecto, como algo inalcanzable, con estereotipos y títulos que no son reales. Todos somos iguales. Tiene sentido, porque en redes sociales se comparten los logros, lanzamientos, la pinta perfecta, pero detrás hay una persona común y corriente. Una persona con miedo, inseguridades, que tiene días hermosos y complejos. Esto es lo que me anima a mí a contar estas historias, que la gente se sienta cercana.

SEMANA: Usted y Mike Bahía conforman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. ¿Cuál es el secreto para llevar más de una década juntos?

G.R.: Esta pregunta me encanta, porque siempre me la hacen aunque pasen los años. Y no es el secreto que tengamos, porque cada pareja encuentra su manera de comunicarse, pero creo que la clave es el respeto por el otro. Nunca pasar esa línea delgada de la confianza. Siento que, cuando uno convive con personas por tantos años, pasar la línea del respeto es demasiado fácil. Definitivamente, el amor es una decisión, cuando los años pasan, cuando empiezas a conocer mucho más a profundidad a la persona y no solamente descubrís nuevas virtudes, sino también las falencias. Pero lo bonito es que estamos creciendo juntos y somos conscientes de que cada uno está en su proceso individual y nos apoyamos.

Greeicy y Mike Bahía. - Foto: Instagram: greeicy

SEMANA: ¿Cómo es esa complicidad entre los dos, en lo personal y musical?

G.R.: Somos complicidad total. Nos complementamos en todo lo que hacemos. Cuando él necesita apoyo en lo que yo soy más experta o cuando yo necesito de parte de él, siempre estamos para el otro. Siento que estamos en un momento en el que hemos estado un poquito alejados a la hora de crear juntos, Yeliana es un álbum que ha salido de mi cabeza, está muy aferrado a mí. Él también a nivel musical ha estado en su búsqueda muy personal, y siento que eso es lindo.

SEMANA: Greeicy, ¿qué tanto la ha cambiado la maternidad, las tareas de la crianza, el reto de educar a un hijo?

G.R.: Ha cambiado completamente mi vida y creo que para bien. Ha sacado lo mejor de mí. Desde que nacemos aprendemos, pero, cuando los hijos llegan, ese ámbito del aprendizaje agarra un motor y una velocidad a otro nivel. A mí me encanta, porque yo creo que soy partidaria de que debemos irnos mejor de lo que llegamos. Por eso, para mí tenerlo al lado, mirarlo a los ojos y saber que me está observando y que al final él, cuando crezca, va a ser lo que absorbió de niño me edifica de una manera que no les puedo explicar.

SEMANA: ¿Cómo es su día a día con Kai?

G.R.: Me corrige todo el tiempo, sin decírmelo, simplemente por saber que está ahí observando me hace querer ser el mejor ejemplo para él y eso me hace mejor persona. Por supuesto, la dinámica del tiempo cambia. Antes mi tiempo era ciento por ciento para mí, y aunque sigo teniendo las mismas 24 horas del día, las distribuyo de una manera diferente. Con prioridades completamente distintas.