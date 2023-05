¿Qué pasó? Robaron finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía, hasta hubo heridos

La Policía Nacional le asignó a un grupo especial de la institución la investigación del presunto hurto que se habría presentado en la finca que Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen en un exclusivo sector de Antioquia. En medio de la diligencia, se capturaron a cinco personas.

Los vecinos del inmueble, ubicado en la zona rural de Rionegro, encendieron las alarmas el pasado fin de semana cuando escucharon los gritos que se emitieron desde el interior de la residencia. Una vez el cuadrante llegó a la zona referenciada, se encontró con una impactante escena.

Cinco personas, adscritas a la empresa que les presta a los artistas los servicios de seguridad, estaban atacando a los golpes a dos sujetos acusados de participar en el supuesto robo de los elementos de alto valor. A raíz de esto, se tomó la decisión de privar de la libertad a los cinco ciudadanos que estaban causando las lesiones.

Así lo confirmó el comandante de la Policía en Antioquia, coronel Heinar Puentes, quien detalló que el proceso es materia de estudio: “Frente al hurto de los elementos, se destacó a un equipo de criminalística para ubicar y capturar a los responsables”. Además, manifestó que ya hay pruebas.

Mike Bahía y Greeicy Rendón. - Foto: Foto tomada de Instagram @mikebahia

Uniformados de la Dirección de Investigación Criminal se desplazaron hacia la finca e hicieron los actos urgentes: “Llegaron al lugar de los hechos y, en el mismo, realizaron la recolección de algunas evidencias físicas y elementos materiales probatorios, los cuales están en análisis”.

De igual manera, se vinculó al proceso a la Fiscalía General de la Nación para acelerar el esclarecimiento. De momento, los artistas no han emitido pronunciamiento sobre el incidente que, según las autoridades, se habría presentado en su residencia de Llanogrande.

En esa misma zona del departamento de Antioquia viven reconocidos cantantes, empresarios y políticos, por lo que las medidas de seguridad son extremas y causan revuelo en las redes sociales la posible filtración que habrían sufrido en los últimos días.

Los secretos de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas de famosos colombianos más estables. Ellos ya llevan un poco más de una década juntos, algo que hoy en día es un largo tiempo. En ese sentido, Greeicy contó que, a diferencia como otras mujeres lo suelen hacer, la revisión del celular de su comprometido no le interesa, es decir, no mira el dispositivo móvil de Mike y mucho menos le ha pedido pruebas de los lugares donde el intérprete de Serenata se encuentra.

“Llevamos 10 años de relación y yo nunca le he hecho una videollamada para ver con quién está, tampoco una foto. Yo siento que por eso es importante elegir bien la persona con la que estás, para tener esa tranquilidad”, dijo, sin reparo alguno, la multifacética caleña.

Greeicy Rendón y Mike Bahía en medio de su gira por Latinoamérica - Foto: Cuenta de Instagram @greeicy

Luego de esto, el turno le correspondió a Mike, tras recibir una pregunta sobre el hecho de aprender a confiar en pareja. En este punto, el colombiano habló sobre la carrera como actriz de la mamá de su hijo, pues desque que la conoció entendió que para su trabajo televisivo tuvo que besar a uno que otro hombre, de modo que comprendió que su compañera de vida no es su propiedad.

“A mí me pasa algo: yo me hice novio de una actriz que se tenía que besar con otros chicos... Renuncié a que su cuerpo es mío; es de ella, es su vehículo para ser feliz en este mundo. El día que piense que es mío, pierdo la libertad de ser feliz... La puedo hasta admirar porque vengo de acostumbrarme”, argumentó Bahía.

Enseguida, se habló sobre la posesión que hay entre algunos hombres y mujeres, razón por la que Greeicy indicó que antes de sostener un vínculo amoroso con Mike, lo fue conociendo poco a poco. Incluso, reveló, como ya lo hizo en otras ocasiones, que su compañero sentimental no la buscó.

“Antes de decirle a una persona: ‘quiero que hagas parte de mi vida’, yo me he fijado y he analizado la manera como conocí a esta persona; por ejemplo, a mí un hombre que me buscó no me interesa... a él lo vi porque nos teníamos que conocer... Entonces, por más que él se encuentre con una mujer, yo sé qué clase de hombre es”, aseguró Greeicy Rendón.