El dilema que vive Mike Bahía con Greeicy Rendón, ¿de qué se trata?

Greeicy Rendón y Mike Bahía conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional desde hace varios años. Su relación ha quedado en el centro de diversas noticias, debido a la química que manejan, el estilo de comunicación que llevan y los momentos que han atravesado con el paso del tiempo.

Las celebridades nacionales cautivaron a sus fieles seguidores de redes sociales con el nacimiento de su primogénito Kai, el cual llegó a este mundo como fruto de su amor. Los cantantes expresaron la felicidad que los llenaba al tener al bebé junto a ellos, teniendo en cuenta que era su primera experiencia como padres.

Por medio de sus redes sociales, Greeicy Rendón compartió las primeras imágenes de Kai, su bebé. - Foto: Captura de pantalla Instagram @greeicy

Recientemente, el cantante colombiano habría dejado en evidencia a su pareja. Durante los últimos días, los intérpretes de Amantes han estado muy ocupados y emocionados por la nueva gira que llevarán a cabo en Estados Unidos, mostrando detalles de lo que será ese viaje.

Sin embargo, en sus ratos libres, la joven pareja aprovecha para interactuar con sus miles de seguidores sobre situaciones, e incluso, les piden opiniones sobre detalles puntuales. Esta vez, Mike Bahía fue quien decidió abrir un debate como encuesta en sus historias de Instagram, para conocer si estaba bien o no que él asistiera a un viaje en compañía de una de sus amigas, pero sin su pareja.

“Me invitaron a un parche para ir a hacer ‘kite’, al que claramente ella (Greeicy) no me puede acompañar porque ella no navega y yo sí, y hace mucho no navego y me hace mucha falta. Y la que me invitó es una amiga de hace mucho tiempo, muy bella, muy hermosa, muy parcera, y he decidido ir”, dijo el cantante de El Egoísmo mientras le preguntaba a sus más de 5,5 millones de seguidores si estaba bien o no que fuera, dejando en evidencia que Greeicy podría estar detrás de todo esto.

Sin duda, los comentarios no se hicieron esperar, pues gracias a la cuenta de Instagram Rastreando Famosos, que logró ‘salvar’ el contenido, varios usuarios aprovecharon para dejar su opinión al respecto, generando ideas divididas.

“No tienes que pedir permiso”, “Todo va en la confianza y lealtad”, “Si te vas se acaba esto ya sabes, así que déjate de pend***das” y “Para mí no es normal que mi esposo se vaya con una amiga a pasear”, “No mor. Ve y pásala bien. Pero luego no te vayas a quejar cuando sea mi turno de irme un fin de semana con un amigo a acampar. Pero no vayas a pensar nada malo. Solo somos amigos. Aunque vayamos a dormir juntos. Relájate somos como hermanos” y “Después que no le hagan lo de Paola Jara todo bien”, son algunos de los mensajes.

Mike Bahía y Greeicy Rendón - Foto: Instagram @greeicy

Mike Bahía reveló sentir celos con una colaboración musical que hizo Greeicy Rendón

A finales de 2022, la famosa pareja se robó las miradas de millones de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la nueva faceta artística que presentaron con Amantes Tour, la gira por Latinoamérica con la que revivieron sus temas más famosos. Este proyecto lo hicieron en compañía de su hijo Kai, quien cautivó a los curiosos y seguidores de ambos cantantes, los cuales siguen evitando mostrar su carita de manera pública.

Sin embargo, durante un concierto en Perú, el intérprete de Serenata confesó a su público que a pesar de la fuerte unión que existe con su pareja, llegó a sentir celos por una colaboración musical que hizo Greeicy con otro músico. “Experimenté ese Mike del que no me siento orgulloso”.

“Yo no soy celoso, por el contrario, soy de los que creen que el amor es querer lo mejor para el otro, así no sea lo mejor para nosotros y por eso hemos podido permanecer meses separados, construyendo carreras separadas para que hoy puedan juntarse y no separarse nunca”, inició el cantante. “Pero sí hay una canción que me dio muchos celos, y en algún momento experimenté ese Mike del que no me siento orgulloso”.

Greeicy Rendón - Foto: Instagram greeicy

La canción a la que Mike hace referencia se llama I Love you, de Maejor. Hace tres años, Greeicy colaboró para este éxito musical y cuando el caleño escuchó por primera vez, antes de enterarse de la grabación del clip, sintió celos, pero al ver que no podía hacer nada al respecto, no le quedó más alternativa que asumir que eso era lo mejor para ella.

Algo que llamó la atención durante la confesión fue que el intérprete de La rutina quiso “sacarse la espinita” cantando este tema junto a Greeicy en su tour.

“Me puedo sacar la espina cantándola con ustedes... pa’ que se den cuenta”, expresó el artista mientras empezó a interpretar el éxito musical I Love you.