Gabriel Coronel, novio de Daniela Ospina, se confiesa y revela sus sentimientos antes de convertirse en papá

Gabriel Coronel y Daniela Ospina emocionaron al mundo entero hace un par de meses con la dulce noticia de que esperan su primer hijo juntos, siendo el segundo para la deportista antioqueña. El cantante y la empresaria compartieron en sus redes sociales un emotivo video en el que mostraban como ella, su hija Salomé, el también actor y sus familiares y amigos más allegados reaccionaban a la buena nueva.

Este clip de inmediato se multiplicó por todas las plataformas digitales y fue así como Daniela y Gabriel empezaron a disfrutar, ahora de manera pública, su nuevo estatus de papás en proceso, mientras su retoño, que ya se sabe será un niño, llega a estar con ellos en los próximos meses.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel. - Foto: Instagram: @daniela_ospina5

Tanto el cantante como la deportista han dejado ver postales románticas y emotivas en sus perfiles, especialmente en los de Instagram, donde han mostrado el paso a paso del embarazo de Daniela y cómo su barriguita cada vez está más grande, dándole a la paisa una aura maternal inigualable que Coronel y todos sus fans enaltecen cada vez que tienen la oportunidad.

Y es bien sabido que cuando una mujer está en embarazo es ella la que se lleva el mayor protagonismo, sin embargo, los seguidores del venezolano también están muy pendientes de él y por eso no escatiman en nada a la hora de mantener informados de sus pasos, sus proyectos y sus sentimientos mientras espera para convertirse en papá.

En una dinámica de preguntas que el actor propuso en sus historias de Instagram, una de las usuarias le preguntó sobre cómo se sentía mientras esperaba la llegada de su hijo, cuestión que él aprovechó para responder mientras estaba en un avión junto a Daniela para poder llegar a su casa y así descansar después de una salida veraniega familiar.

Gabriel Coronel y Daniela Ospina. - Foto: Tomada de Instagram @daniela_ospina5

“Yo estoy demasiado feliz, pero disfrutándomelo… Tienen que ver la panzota que tiene mi gorda, nos estamos disfrutando mucho el proceso, todo, muy contentos de verdad, agradecidos, bendecidos, enamorados”, declaró el venezolano en su video, que rápidamente se replicó en tras cuentas de Instagram encargadas de seguirle los pasos a todos los famosos.

Posteriormente, Gabriel también aprovechó que uno de sus seguidores le mencionó que Lorenzo, el bebé que está por nacer, va a tener el mismo color de ojos que él ostenta, siendo este uno de los mayores atractivos que ha tenido el venezolano en toda su carrera artística, pues el tono que tiene en sus globos oculares es un azul claro profundo que le roba miradas y suspiros a más de uno.

Gabriel Coronel y Daniela Ospina. - Foto: Foto: Instagram @gabrielcoronel.

“Vean esto qué casualidad… Yo no entiendo por qué todo el mundo se imagina que el bebé va a tener los ojos azules o verdes, pero los ojos de la mamá son muy lindos, eso es lo que yo no entiendo. ¿Te puedo ver los ojos? No quiere que la vean, pero no entiendo, los ojos de la mamá… A mí me encantan, yo no quiero desprestigiar tus ojos, no, que salga con los ojitos oscuritos o marroncitos… Igual, que bueno que quieran que salga con los ojitos verdes”, añadió el cantante.

Para terminar parte de sus videos, Gabriel también atinó a mencionar algunas cualidades que quiere ver en su hijo Lorenzo, que a ojos de mucho son serían las más adecuadas para un bebé, siendo la última la más indispensable de todas: “que salga pila, malondrito, sano”, agregó Coronel, revelando el tono de broma de su intervención y cuidando que Daniela no salga en ningún momento, pues ella no se sentía cómoda con su apariencia en el momento en el que él estaba respondiéndole a sus seguidores.