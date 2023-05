Martha Isabel Bolaños, ‘La Pupuchurra’, atravesó duro momento cuando casi pierde la vida; ocurrió mientras era víctima de robo

Sin duda, la inseguridad es un tema que tiene a muchos colombianos con un fuerte dolor de cabeza. Y es que, ya ningún ciudadano se siente tranquilo saliendo a la calle y esto por cuenta del acecho frecuente de los delincuentes que, sin importar nada, cometen sus fechorías.

Ya son varios los famosos colombianos que han contado sus fuertes experiencias siendo víctimas de los amigos de lo ajeno a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad fue una de las actrices más queridas por los televidentes, quien resultó afectada por una situación que estuvo a punto de comprometer su vida. Se trata de la famosa Martha Isabel Bolaños, recordada por darle vida a ‘La Pupuchurra’ en Yo soy Betty, la fea, las cosas se le pusieron color de hormiga en esa oportunidad y pensó que el desenlace iba a terminar en una fatalidad.

La actriz caleña Martha Isabel Bolaños se robó las miradas y los corazones de millones de espectadores. - Foto: @marthaisabelii

Los hechos, según narra la actriz para el programa Se dice de mí, se dieron hace algunos años. Un día, ella se encontraba saliendo del cine y estaba acompañada por su novio de la época. Después de haber disfrutado de una noche llena de diversión y romance, las cosas se le convirtieron en una película de terror, pues los dos fueron encerrados de un momento a otro en un vehículo desconocido.

Al novio de la actriz lo metieron dentro de un baúl, mientras que a ella la tenían en la parte de adelante del carro. La caleña quedó en medio de dos delincuentes que la pasearon a media noche por toda Bogotá.

“Me llevaron a los cajeros, me sacaron la plata, me robaron mis cositas. En esas horas imagínense todo lo que viví, no me tocaron un pelo, no abusaron de mí sexualmente, pero sí me maltrataron”, relató la artista.

La actriz también sufrió una curiosa enfermedad desde la infancia. - Foto: @marthaisabelii

Esta modalidad es conocida como el paseo millonario. Pues bien, la actriz quedó completamente pasmada y llegó a pensar que ese era su final. Además, alertó diciendo que en algunas estaciones de servicio de gasolina se prestaron como cómplices de los delincuentes. Después de esta dura situación, ella sufrió ataques de pánico.

Y no es para menos, en medio del paseo millonario del que estaba siendo víctima, uno de los sujetos le puso un revolver en la mano y la amenazó diciéndole que la iban a matar, esto hizo que a la actriz se le pusieran los nervios de punta.

La enfermedad de ‘La ‘Pupuchurra’

Transcurridos varios años, Bolaños volvió a concederle una entrevista al programa La Red, de Caracol Televisión, donde reveló que está padeciendo una enfermedad desde hace siete años y que es bastante dolorosa.

De acuerdo con la actriz, desde que nació a su mamá le indicaron que ella iba a sufrir de uñas encarnadas. Y así ocurrió.

La actriz Martha Isabel Bolaños. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: marthaisabelii

“Durante años fui al podólogo mes a mes a sufrir de esa tortura hasta que hace poco me hice la cirugía definitivamente, así que ese tema está saldado”, relató la artista en el programa citado anteriormente.

Sobre la enfermedad, dijo que desde hace unos años empezó a padecer unas dolencias bastante fuertes en su pie derecho, donde sentía que sus dedos se adormecían y encalambraban.

Por lo tanto, al acudir a los médicos, estos le diagnosticaron Neuroma de Morton, una enfermedad que, según el portal de Mayo Clinic, aparece cuando se engrosa el tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos, lo que provoca el dolor en el pie.

Y todo no paró ahí. Según narró Bolaños en La Red, la misma enfermedad luego se pasó para su pie izquierdo, tal como se lo habían advertido los especialistas que pasaría.

“Es un dolor distinto. No es como un dolor de muela, es un dolor de hueso, interno. Y es que es una malformación en el nervio”, agregó en el programa citado anteriormente.

Además de la anterior enfermedad, la actriz contó que empezó a padecer de fascitis plantar. En este caso, se presenta una inflamación del tejido conectivo grueso que une el talón con los dedos del pie, lo que genera dolencias en quien lo padece.