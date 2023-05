Nacho Vidal sale libre: La justicia dictamina su inocencia en trágico incidente durante rito espiritual

El exactor porno Nacho Vidal fue exculpado por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, que se produjo en medio de una celebración el ‘rito del sapo bufo’ después de que se le suministrara veneno de este anfibio.

Vidal fue acusado en el año 2019 por el supuesto delito de homicidio imprudente, después de que la familia de Abad acudiera a los tribunales para denunciar al actor.

Tras varios años del caso, finalmente el exactor de contenido para adultos fue exculpado por el juzgado de instrucción número 2 de Xávital, que argumentó entre otras cosas que el fotógrafo asistió de manera voluntaria al rito y consumió la sustancia.

Según el dictamen del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, José Luis Abad falleció por la mezcla de varias sustancias, pues previamente al rito celebrado con Vidal, el hombre había consumido drogas.

“La mezcla de cocaína y la sustancia producida por el sapo bufo, la metilbufotenia, hizo que falleciera”, señala el instituto.

Igualmente, el médico forense explicó que la mezcla de las sustancias, sumado a otros antecedentes de Abad, como que era fumador y consumidor de alcohol, llevaron finalmente a su muerte.

En múltiples ocasiones, el exactor porno aseguró que él desconocía que el fotógrafo había ingerido drogas previamente, pues de conocer esta información, según dijo, no habría accedido a darle la sustancia del anfibio.

Por su parte, el abogado defensor, Daniel Salvador, afirmó que Vidal en ningún momento obligó al fotógrafo a participar del evento, y mucho menos a consumir la sustancia que expulsa el sapo.

Finalmente, el español fue exculpado del delito de homicidio, pues en su decisión las autoridades manifestaron que los diferentes exámenes comprobaron que el fallecimiento del fotógrafo se dio a raíz de la mezcla de sustancias tóxicas.

Tras la decisión, el abogado de Vidal aseguró que para Nacho esta situación ha supuesto un trauma, pero finalmente logró comprobarse que todo se trató de un accidente.

“No es real, es ficción”: Nacho Vidal se refiere a la industria del cine para adultos

El exactor porno recientemente estuvo en entrevista con el periodista Jordi Évole en su programa Lo de Évole, y habló sobre diferentes temáticas, su salud, y la industria del séptimo arte en su rama erótica.

El actor también expresó: “Mira, yo... Hubo un momento en que cogí conciencia y me puse a trabajar con preservativo, y a no coger más del cuello, y no más del pelo, y no nalguear, porque venían los niños jóvenes y me decían: ‘¡Tío, yo cojo a mi novia y hago todo lo que le haces tú a las actrices porno!’”.

“Y yo ‘¡oh! ¡Cuidado!, que esto no es el sexo. ¡Esto es cine! No es real. Es ficción’. Y entonces empecé a entender que los chavales estaban tomando eso como el sexo”, agregó.

Además, dijo que la forma en la que se hacen las cosas ahora, ha cambiado: “La pornografía de ahora no tiene nada que ver con la que yo hacía. No hay contacto visual (mientras mostró con los dedos los ojos de ambos), pasión, no hay conexión”.

“Juego 6000 euros contigo a que en 5000 escenas conmigo no vas a encontrar una en la que no bese a la chica”, expresó el artista, quien también habló del tema de salud, luego de pasar tantos años allí.

“Yo no tengo ninguna dependencia de drogas. Mi fin de semana era comprarme un gramo, 8 latas de cerveza y masturbarme 8, 10, 12 horas. Solo”, indicó, haciendo alusión a que el placer sexual, no lo es todo en la vida. “Deprimido, no quería ver a nadie, no quería hacer nada”, agregó.

“Yo no le recomiendo a nadie que se dedique al porno”. ¿Por qué?, cuestionó Évole, ante lo que él contestó, con un deje de lamento: “Porque te van a ver toda tu pu** vida en internet. Yo he sido más años Nacho Vidal, que Ignacio Vidal”, manifestó.