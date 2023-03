Esperanza Gómez reveló las razones por las cuales no quiso grabar escenas con Nacho Vidal

Esperanza Gómez es reconocida a nivel nacional e internacional como una de las modelos y actriz más cotizada en el mundo del cine para adultos; pese a su edad, la colombiana sigue teniendo reconocimiento de talla internacional.

A sus 42 años, Esperanzan cuenta con 250 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, gracias a la popularidad de la mujer un número significativo de fanáticos siempre están interesados en conocer detalles de su vida privada y personal e incluso detalles de la industria en la que trabaja.

Recientemente, en medio de una entrevista la actriz de cine para adultos se refirió a uno de los actores más cotizados en dicha industria, el español Nacho Vidal. La mujer habló de este personaje en medio de su presencia en el programa La Tele Letal de Martín De Francisco y Santiago Moure.

En medio de la conversación Martín de Francisco le preguntó a la caldense si en algún momento se había negado a trabajar con algún actor que trabajará en la industria. Esperanza de manera contundente aseveró que lo mejor era no responder a dicho cuestionamiento; sin embargo, terminó a firmando que se negó a grabar con Nacho Vidal.

“Con el único que dije que no iba a grabar fue con Nacho Vidal y no porque no lo considere un excelente actor, porque yo lo admiro, lo respeto mucho y además es muy buen ‘catre’. Es de mi total agrado”.

Y agregó los motivos que la llevaron a negarse a grabar con él, luego de ver una reacción que tuvo, el actor, con una mujer en medio de sus películas.

“Antes de entrar a la industria del entretenimiento adulto, vi una película donde él le escupía literal a la cara a una chica y mi papá me enseñó que el escupir a una persona significa desprecio”. Razón por la que hasta el momento no ha habido un encuentro para que los actores de talla internacional compartan set.

En medio de sus conversaciones con Martín de Francisco y Santiago Moure, la modelo se refirió a plataformas tan de moda en los últimos tiempos como OnlyFans; en donde las actrices que se mueven por medio de esta plataforma se encargan de todo y adicional a eso se llevan todas las ganancias, a diferencia de cuando Esperanza entro en la industria del cine para adultos.

“Las chicas saben que generan buen dinero en las plataformas y dicen ‘para qué me voy a grabar una escena que me pagan tanto, si puedo grabar algo acá, ser dueña de ese video y seguir generando ganancias”.

En medio de la entrevista hubo espacio para hablar de política en donde se refirió a varios personajes como Gustavo Bolívar y Roy Barreras. E incluso le hizo propuestas a cada uno de ellos, pese a que aseguró que ninguno de los dos era atractivo, invitó a Bolívar a crear un OnlyFans para ganar dinero y del presidente del Senado manifestó que “parece un trompo, está aquí y allá. Es muy inteligente y estratega”.

