Esperanza Gómez reveló detalles de su vida amorosa; tiene dos esposos y un favorito, ¿gringo o colombiano?

Esperanza Gómez es una de las modelos y actrices de cine para adultos más cotizadas en el gremio, por lo que, pese a que ya lleva bastantes años de trabajo, su popularidad no disminuye. Actualmente, la colombiana, de 42 años, acumula más de 250 mil fanáticos en Instagram, y en diferentes oportunidades dijo que también adquiere buenas remuneraciones por la labor que desempeña.

Cada vez más, el papel de las redes sociales tiene mayor relevancia en el consumo de contenido, de manera que el cine para adultos también se adjuntó a la tendencia y Gómez no fue la excepción; sin embargo, la experiencia de la modelo en algunas plataformas digitales no fue la mejor, puesto que le cerraron varias cuentas donde tenía miles de seguidores.

La popularidad de la experimentada actriz continúa. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

Recientemente, la empresaria y modelo concedió una entrevista para un programa de la emisora Tropicana, donde reveló varios detalles de su vida personal y además explicó que tiene dos parejas sentimentales, una con la que vive en Estados Unidos y otra con la que comparte en Colombia. Sin embargo, señaló que no ha sido fácil debido a la gran diferencia en la personalidad de los hombres.

“No lo recomiendo, yo no sé los hombres cómo hacen con esposa y amante, o sea cómo manejan esa vaina. Si a mí me cuesta que los tengo frente a frente, que ambos saben de la existencia, los hombres no sé cómo hacen con esposa, amante, moza y recontramoza”, señaló.

Instagram @soyesperanzagomez - Foto: Instagram @soyesperanzagomez

A su vez, dio detalles de cómo es la convivencia con los dos hombres y si ambos se la llevan bien: “Cuando estoy en Colombia vivo con él, pero si estoy en Estados Unidos vivo con el gringo... Sí, eran amigos hasta que el gringo se puso celoso del colombiano. Empezó a exigir que lo dejara y me quedara solo con él. Ahí se rompió la relación”.

Esperanza Gómez también reveló como es la personalidad del gringo y del colombiano: “Son polos opuestos y es mucho más difícil (…). Lo que pasa es que el americano es productor porno y creímos, mi marido el colombiano y yo, que por eso iba a ser más tranquilo y tener una mentalidad más abierta, pero resultó siendo más celoso, intenso, controlador y egoísta. Por el contrario, el colombiano nada tiene que ver con la industria del entretenimiento adulto”, aclaró.

Finalmente, la actriz de la industria porno reveló sin tapujos con cuál de los dos se quedaría, en el caso de que la pongan a elegir entre el gringo o el colombiano.

“Siempre lo he dicho, sin rodeos, incluso a él cuando empezamos la relación le dije, el día de mañana que usted quiera que elija... Ni siquiera me preguntes porque ya sabes la respuesta, punto. La respuesta es 100 % el colombiano... Es mejor la comida criollita“, concluyó.

Otro tema que generó controversia entre los oyentes del programa, los periodistas y algunos fanáticos fue la confesión que hizo mientras sostenían una conversación sobre los gustos musicales de la modelo, ella sorprendió al colocar de ejemplo las composiciones del Binomio de Oro, señalando que el vallenato romántico era su favorito. Allí, en ese momento, se le salió, aparentemente sin querer, la confesión: “Yo salí con…”, dijo entre risas, lo que causó gran especulación en la mesa de trabajo.

Esperanza Gómez confiesa que tuvo 'amoríos' con Jean Carlos Centeno. - Foto: Foto tomada de Instagram @yoesperanzagomez y @jeankcenteno

Cuando sorprendió sobre su anécdota, al principio no quería revelar su nombre y solo se limitó a hablar de la admiración que sentía por el artista: “Tiene una voz muy bonita, en esa época yo era Chica Águila, así que estábamos todo el tiempo con los artistas”, dijo la empresaria, quien terminó diciendo que fue Jean Carlos Centeno, “papacito rico en esa época”.

“Yo le mentí a él. En esa época tenía novio y me di cuenta de que me engañaba (...) Y yo soy muy vengativa (...) Yo nunca fui su novia, fueron polvitos de vez en cuando, unos cuantos (...) Estaba en un concierto donde estaba cantando Jorgito Celedón y Jean Carlos Centeno, y como Chicas Águila nos tocaba estar en tarima, él me coqueteó, yo le coqueteé, pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí”, señaló la actriz de contenido para adultos.

A su vez, la también youtuber confesó que Centeno quiso formalizar la relación en ese momento, pero como ella tenía pareja, tuvo que confesárselo, y según afirma, el cantante no lo tomó bien y dejó de buscarla.