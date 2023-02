Esperanza Gómez reveló por qué su papá dejó de hablarle por meses

En medio de una entrevista, la modelo y actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, reveló un episodio de su vida personal, puntualmente con su papá, una vez empezó a hacer parte del mundo del entretenimiento.

De acuerdo con la caldense, hace años su papa se enteró que había sido elegida Chica Águila y dejó de hablarle durante un año.

“Él me dejó de hablar un año, cuando quedé como Chica Águila y por salir en vestido de baño en el Canal RCN. En ese momento pensé: ‘Si me dejó de hablar por aparecer en vestido de baño un año, no me imagino lo que va a pasar cuando le diga que voy a aparecer en pelota en una revista”, contó la modelo y actriz en diálogo con Los 40 Principales.

El padre de Gómez murió en el año 2005 y no alcanzó a ver a su hija incursionar en el mundo del contenido para adultos. Sin embargo, ella dijo que se ha soñado con él y “nunca lo veo molesto o enojado conmigo porque decidí hacer porno”.

Esperanza Gómez nació 8 de mayo de 1980 - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

“Me dijo: ‘Mija usted ya me demostró que es una profesional. El hecho de que sea modelo no significa que sea una prostituta, yo sé la clase de hija que tengo y de ahora en adelante le doy la bendición para que en el futuro usted haga con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Usted es la dueña de su cuerpo y de sus acciones’. A partir de ese momento me sentí liberada”, agregó Gómez en la entrevista citada anteriormente.

La extraña experiencia paranormal que vivió Esperanza Gómez

Muchas personas afirman que existe lo espiritual y lo terrenal, incluso, algunas aseguran que decenas de ellas han tenido experiencias tanto positivas como negativas. Hay quienes hablan de encuentros con Dios, revelaciones, entre otros, así como hay otros que seguran que hay manifestaciones paranormales, como le ocurrió a Esperanza Gómez.

Así lo reveló la actriz de cine para adultos, en vivo para la emisora Tropicana, mientras entrevistaban a los integrantes del equipo de Ellos están aquí, quienes se dedican a rastrear actividad paranormal en diferentes puntos.

La popularidad de la experimentada actriz aún continua. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

“Viví en un apartamento en Pereira donde, literalmente, a los cinco meses me tuve que ir. Era una actividad paranormal tan tenaz que yo me empecé a soñar con una niña de unos 5 o 6 añitos y yo sentía que mis pestañas se me cerraban y sentía que los ojos de repente me hacían así (parpadeo continuo)”, expresó.

“Sentía que mi cuerpo estaba dando vueltas en la cama y yo no sabía para qué lugar de la cama estaba”, afirmó la actriz.

“En mi sueño, la niña me decía que había sido abusada por su tío y que vivía junto a su abuela. La niña me dijo que él la había asesinado a ella y a la abuelita”, agregó.

“Yo tenía un gato, y de repente el gato se paraba así (simuló una posición de ataque felina) frente al baño y no había nada. Apagábamos la luz y se escuchaba un pin pon. La gente que iba decía, quítele el pin pon al gato y este estaba dormido. No había pin pones en la casa”, continuó diciendo.

Sumado a ello, la actriz aseguró que mientras su sobrina estaba en su casa, ella (Esperanza) apagaba la luz del pasillo, pero al darse la vuelta, volvían y la prendían, y en repetidas ocasiones sucedía al contrario de lo que ella deseara.

Esperanza Gómez es de la actrices de contenido para adultos más reconocidas. - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Entre tanto, los miembros del equipo de la producción paranormal aseguraban que sí se podían llevar a Esperanza a que los acompañara en sus búsquedas y visitas, pero que había personas que quedaron mal mentalmente, al punto que necesitaban de un médico o un psiquiatra.

Ante esta petición, la actriz aseguró que le daba “susto”, por lo que el actor y parte del equipo Rafael Taibo le dijo en broma que no creía que a ningún doctor le molestara atenderla. Sin embargo, aseguró con un tono muy místico que “si te atreves a cruzar la oscuridad para ver lo que oculta, ten en cuenta que la oscuridad también podrá verte”.