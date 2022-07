“Apareció Jesús ante mí”: cofundador de secta satánica se convierte al cristianismo

Riaan Swiegelaar aseguró contar su historia “con el corazón abierto”, producto de haber recibido un sinnúmero de peticiones para que compartiera las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. El video compartido en su cuenta de Facebook el 4 de julio ha alcanzado las 211 mil reproducciones y poco más de 10 mil reacciones.

El ahora cristiano recordó su pasado y por qué se involucró con el satanismo 4 años atrás. “Porque en ese momento tenía una resonancia conmigo, estaba muy quebrantado y triste sin darme cuenta” dijo Riaan.

“Creo que la razón por la que mucha gente conecta con el satanismo es que vienen de un contexto muy quebrantado, roto y herido”, señaló.

Emocionado, Swiegelaar explicó que su decisión de dejar el grupo satánico surgió tras experimentar, de modo concreto y con cuatro personas específicas, el amor de Jesús en su vida.

En mayo, luego de dar una entrevista en una estación de radio cuando era aún líder de la SASC (South African Satanic Church), Riaan tuvo un encuentro especial con una mujer que se acercó a él.

“Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’, porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso y me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, recordó Riaan Swiegelaar.

“Eso es todo lo que hizo. Solo dijo que era un placer conocerme en persona. Una semana después, en WhatsApp, a través de su estado, vi que esta mujer era cristiana”, aseguró. “Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional; pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado”.

Días después, Riaan se encontraba practicando un ritual satánico para tener más poder y, según dijo, “apareció Jesús ante mí, yo con actitud extremadamente arrogante dije: ‘si eres Jesús, debes demostrarlo’”.

Seguido de dicho suceso “me inundó con el amor y la energía más hermosa y lo reconocí de inmediato, porque esa mujer en la estación de radio me lo mostró. Así reconocí el amor de Cristo”.

Swiegelaar confesó que no creía poder ser digno del amor de Dios, ya que también estuvo involucrado en el estilo de vida homosexual.

El exsatanista reveló que en el último mes ha tenido “conversaciones reales con Dios” y ha podido sentir y ver que “el Reino de Dios no es una comunidad cerrada, está abierta para todos”.

Actualmente, el cristianismo es la religión más extensa y con mayor número de seguidores en el mundo. Riaan Swiegelaar forma parte de los 2.400.000.000 de cristianos que basan su vida en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, creen que él es el hijo de Dios y el mesías que fue crucificado, y resucitó de entre los muertos para dar vida eterna a quienes crean en él.

Ya que es una religión extensa y antigua, existen varias ramas, puesto que se diferencian unas de otras por diversas razones. Es así como han surgido las distintas iglesias: Iglesia católica, Iglesias protestantes, Iglesia ortodoxa, Iglesias ortodoxas orientales, Iglesia asiria del Oriente.