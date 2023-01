Esperanza Gómez publicó sensual foto y hasta La Liendra reaccionó

Esperanza Gómez empezó el año haciendo de las suyas en Instagram con una sensual fotografía que puso a volar la imaginación de los internautas, quienes en cuestión de minutos empezaron a reaccionar con todo tipo de piropos para la caldense de 42 años.

En esta oportunidad, la estrella de cine para adultos presumió muy bien sus encantos gracias a la diminuta tanga que usó para posar frente al lente, derrochando belleza y demostrando una vez más por qué es considerada como una de las mujeres más halagadas de la industria.

Además, acompañó la imagen, que ya acumula más de 14 mil me gusta, incluido el like del influenciador Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, con un emotivo mensaje de inicio de año en donde les desea lo mejor a sus admiradores en cuanto a sus propósitos.

“Arranquemos el primer día del año con una mente positiva, teniendo fe en que todos nuestros propósitos con trabajo constante se pueden lograr. Feliz día”, anotó Esperanza Gómez junto con algunos emoticones de caritas enviando besos.

Rápidamente, sus más de 150 mil seguidores en esta red social empezaron a enviar comentarios como: “una mujer única”, “son ideas mías o cada año te ves más hermosa”, “pues mujer con esa hermosa postal, quien no se motiva, hasta el más pesimista se motiva”, “eres lo más cercano al paraíso”, “es la belleza qué representa la mujer colombiana. Muy linda”, “mis mejores deseos, que todo sea productividad y que sigas más hermosa”, entre otros.

Lo que más les ha gustado a sus admiradores es que esta no ha sido su única publicación para desearles un feliz año nuevo, pues días antes de aparecer con este bikini blanco, posteó una foto con una copa de vino y el mensaje: “Feliz fin de año, mis amores y prospero 2023″.

En dicha instantánea, la actriz enfocó otro de sus atributos más elogiados y dejó al descubierto con un pronunciado escote de una blusa negra que apenas le cubrió lo necesario.

Allí los internautas tampoco tardaron en reaccionar y uno de esos fue el reconocido influencer La Liendra, quien le dio me gusta al post de la colombiana.

Estos fueron algunos de los comentarios en la fotografía: “Eres muy hermosa y no me canso de ver cada foto tuya. Eres mi más grande deseo”, “gracias por esos deseos hermosa”, “feliz año mi amor. Ojalá este año pueda conocerte”, “muy feliz año, patrona de la cama”, “brindo por tu belleza bebé. Que tengas un año bien lindo, que se cumplan tus sueños. Feliz año”, “feliz año para la mujer más bella”.

Esperanza Gómez achantó a La Liendra y le habló de frente sobre el tamaño: “Se ve pequeño”

Mauricio Gómez, conocido popularmente en el mundo de la farándula nacional como La Liendra, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y le realizó una picante entrevista a Esperanza Gómez, famosa actriz porno.

A través de su canal oficial de Twitch, el creador de contenidos habló sin tapujos con la vallecaucana y le preguntó sobre sus inicios en la industria del cine para adultos. Además, esta le confesó cuándo tuvo su primera relación íntima.

“Cuando empecé, la verdad a mí me atacaron muy fuerte porque la gente no estaba acostumbrada a que una persona de la farándula hablara desparpajadamente de ese tema tan sensible, como lo es la sexualidad. Mi primera relación fue a los quince días de cumplir quince años”, precisó la artista.

El influenciador, de igual manera, aprovechó el diálogo con Esperanza Gómez para pedirle su opinión sobre el tamaño de su aparato reproductor luego de las críticas que recibió hace algunos meses en las diferentes redes sociales.

Pese a que no la dejó ver en la transmisión, el joven quindiano le mostró una fotografía privada de su miembro a la actriz porno para que ella sacará sus propias conclusiones, y emitiera en vivo un concepto real sobre el tamaño de este.

“No se ve muy bien en el video, pero si te soy sincera, si se ve pequeño. Sin embargo, la gente no entiende que en ocasiones los ángulos de la cámara tienen que ver. Dependiendo el ángulo se puede ver más grande o pequeño”, aseguró la vallecaucana inicialmente.

Luego, añadió: “Chiquito no es, pero es flaco como el dueño. Está bien de tamaño. No deberías medirlo con el celular, debes utilizar un metro. Centímetros son centímetros en un metro y en una regla”.

La artista de cine para adultos achantó finalmente al reconocido creador de contenidos colombiano y aseguró que su aparato reproductor no mide lo que él cree, por lo cual le insistió a que aprenda a medírselo bien.

Cabe recordar que el quindiano se convirtió hace unos meses en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que se filtró un video sexual con Dani Duke, su actual pareja sentimental.

Tras la viralización que tuvo la grabación, el creador de contenidos rompió el silencio y aseguró que lamenta que ese hecho se haya presentado sin su consentimiento. Asimismo, le salió al paso a todas las burlas que recibió por el tamaño de sus partes íntimas.

“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Si lo tengo pequeño, es lo que me dio Dios. Tengo que aprender a jugar con ese muchacho. Lo sé mover”, aseguró Gómez en aquel momento.