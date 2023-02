El beso entre Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos que encendió las redes sociales

A Flavia Dos Santos se le conoce por su estilo elegante y a la vez desparpajado para hablar sobre su especialidad, la sexualidad, más que todo, la femenina. Sin pelos en la lengua, ella habla de todo lo relacionado con el placer y la educación sexual de las mujeres, y ayuda a quienes necesitan una colaboración en este tema.

Flavia es una mujer sensual que habla de sexo sin tapujos. Foto: Instagram @flavia2santos. - Foto: Foto: Instagram @flavia2santos.

Por ende, sus redes sociales son coherentes con el quehacer de la sexóloga, donde se deja ver de forma natural y habla de temas como el sexo, la prevención de enfermedades como el cáncer de mamá y hasta muestra su cuerpo con muy poca ropa en la playa o tomando el sol.

Flavia Dos Santos - Foto: Instagram flavia2santos

Definitivamente, Flavia forma parte de la lista de famosas que no le tiene miedo al qué dirán y cada vez que ve la oportunidad de mostrar su cuerpo como quiere lo hace sin tapujos y con sus mejores looks. De hecho, también se ha arriesgado a mostrar sus curvas con diminutos trajes de baño cuando está en la playa.

Flavia muestra su cuerpo con naturalidad en diferentes escenarios. Foto: Instagram @flavia2santos. - Foto: Foto: Instagram @flavia2santos.

Pues bien, ahora, la psicóloga subió la temperatura en Instagram gracias a una serie de fotografías en la que aparece en compañía de una famosa actriz colombiana. Se trata nada más y nada menos que de la reconocida actriz de la industria para adultos, Esperanza Gómez.

Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Ambas están dando de qué hablar con una imagen con mucho picante, mientras invitaban a sus miles de seguidores a estar pendientes de su contenido, pues se “están cocinando ideas”; Esperanza y Flavia se besaron causando revuelo en redes.

Flavia y Esperanza le subieron la temperatura a Instagram. Foto: Instagram @flavoa2santos. - Foto: Foto: Instagram @flavoa2santos.

La foto fue reposteada por el perfil @chismefrescodefamosos desatando todo tipo de comentarios entre los usuarios: “Qué rico!!”, “¡Yo quiero estar en ese trío!” y “🔥🔥🔥 uufff 🔥🔥🔥”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.

Beso entre Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos. - Foto: Foto tomada de Instagram @flavia2santos

Por el momento, queda esperar que salga la entrevista hecha por la psicóloga y también panelista, con la actriz, dejando a muchas personas a la expectativa del nuevo contenido.

¿Qué opina Flavia de la masturbación?

La sexóloga siempre ha abanderado campañas de autoconocimiento sexual y ha hablado en numerosas ocasiones sobre la masturbación y sus beneficios. Sin embargo, estuvo en contra de la práctica tal y como la aconsejaba la Alcaldía de Medellín hace unos meses.

Flavia es defensora de la masturbación. Foto: Instagram @flavia2santos. - Foto: Foto: Instagram @flavia2santos.

Según la sexóloga, la campaña fue desacertada porque fue misógina y “trata al cuerpo de la mujer como si fuera una máquina, toca un clítoris como si fuera un timbre que inmediatamente va a abrir las piernas y el cuerpo femenino va a responder inmediatamente y a solucionar todos los problemas, y no es así, como si la mujer tuviera que dar siempre una respuesta a algo… No es verdad que la mujer cambie de humor si oprime ese botón”.

La psicóloga no teme al qué dirán. Instagram @flavia2santos - Foto: Instagram @flavia2santos

Además, añadió que incentivar la masturbación para contrarrestar una enfermedad mental como la ansiedad o la depresión es contraproducente, pues puede tener consecuencias nefastas, “lo que nos remite a muchos casos de adicción. Que hace que una persona se vuelva adicta al alcohol, las drogas, el cigarrillo y al sexo para buscar una descarga ansiógena por un momento de placer”.

La recomendación de Flavia es que este tipo de prácticas se hagan en la intimidad y por decisión propia, no llevadas a cabo como una salida a otro problema, pues ella ha sido testigo de muchos jóvenes adictos al sexo y la pornografía.

Flavia también apoya el empoderamiento femenino en el campo sexual. Foto: Instagram @flavia2santos. - Foto: Foto: Instagram @flavia2santos.

Ahora bien, Dos Santos también afirma que si la masturbación se cohíbe en un momento de excitación porque hay una barrera moral y social, o porque hay un tabú frente al tema, eso también puede desencadenar consecuencias nefastas que sí pueden recaer en enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión.

Flavia se muestra muy sensual en bikini

Foto: Instagram @flavia2santos. - Foto: Foto: Instagram @flavia2santos.

Por ejemplo, en una de sus publicaciones en Instagram apareció posando con un bikini de dos piezas en la playa de Copacabana (Río de Janeiro – Brasil), al parecer, mientras disfruta de unos merecidos días de descanso para finalizar este año por todo lo alto.

“Día de playa con la prima”, anotó la sexóloga en su publicación que ya cuenta con más de dos mil me gusta. Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y estos fueron algunos mensajes que le enviaron al verla de nuevo luciendo su cuerpazo: “Hermosas”, “esta mujer me encanta”, “guapa”, “la más churra”, “súper hermosa”, “bombón”, “eres muy bonita Flavia”, “flaca hermosa”, “estás muy buena Flavia”, “hermosas mujeres”, “cuerpazo divino”, “Flavia estoy loco por ti”, entre muchos más comentarios fueron los que recibió la sexóloga.