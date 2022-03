Masturbarse podría convertirse en una adicción con la campaña de Daniel Quintero

Así lo advirtió la sexóloga Flavia Dos Santos en conversación con SEMANA, al asegurar que la masturbación no es la solución para enfermedades como la ansiedad, la depresión ni para el mal humor.

Tras la campaña que lanzó la Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de la Juventud, en la que aseguran que la masturbación es una aliada a la hora de ayudar a la salud mental, se conocieron varias reacciones a favor y en contra.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró en sus redes sociales que “es un abordaje de salud pública fundado en hechos científicos. No estamos hablando paja”, dándole validez a la campaña en la que aparece el dibujo de las piernas de una mujer con la mano entre ellas y una especie de llamas.

La imagen está acompañada de un mensaje que dice: “¿Sabías que la masturbación es fuente de salud mental y emocional? El orgasmo libera endorfinas, serotonina y oxitocina: hormonas de felicidad que pueden hacer de un día malo uno para no olvidar. ¡Dedícate este momento íntimo! #HazteElAmor”.

Para la sexóloga Flavia Dos Santos, quien siempre se ha mostrado a favor de la masturbación, la campaña es desacertada, primero porque le parece que la pieza gráfica es misógina, pues utilizan el cuerpo de una mujer “como si fuera una máquina, toca un clítoris como si fuera un timbre que inmediatamente va a abrir las piernas y el cuerpo femenino va a responder inmediatamente y a solucionar todos los problemas, y no eso es así, como si la mujer tuviera que dar siempre una respuesta a algo”, cuestionó la experta.

“No es verdad que la mujer cambie de humor si oprime ese botón”, dice. Sin contar que el mensaje que emitió la entidad iba acompañado de emoticones femeninos y de flores. Y nunca hizo referencia a que los hombres también se podían masturbar. Pero más allá de eso, Dos Santos advirtió que la campaña puede resultar contraproducente. Pues si una persona busca el placer para tratar de calmar su ansiedad o de ocultar la depresión, esto se puede convertir en un círculo vicioso que lleve a la adicción.

La sexóloga indica que no se puede desconocer que vivimos en una sociedad en la que se ve el sexo y el placer como una fórmula para salir de la ansiedad y de la angustia. “Lo que nos remite a muchos casos de adicción. Que hace que una persona se vuelva adicta al alcohol, las drogas, el cigarrillo y al sexo para buscar una descarga ansiógena por un momento de placer”.

Afirma que la campaña no tiene un direccionamiento positivo, pues ella ha recibido en su consultorio jóvenes que son adictos al porno o a la masturbación y al identificar en qué momento se desarrolló esa adicción y la mayoría de las veces es cuando atraviesan momentos de mucha tensión, por ejemplo, cuando los papás están peleando en la casa o experimentaron alguna situación de ansiedad.

Masturbarse de manera libre, consciente y placentera no está mal, aclara la sexóloga, que asegura que hay que tener placer, gratificación y gozo, pero no se puede en una sola bolsa meter todas las etapas y confundir a las personas, como lo estaría haciendo la campaña. Los problemas que generan el día a día, como llegar estresado de la calle porque vive en una ciudad como Bogotá y tuvo que soportar varias horas de trancón y huecos en las vías, no se solucionan masturbándose ni mucho menos los pensamientos y sensaciones que traen las enfermedades mentales.

Sin embargo, explica que hay una línea delgada. Si bien es cierto que la autosatisfacción sexual no cura por sí sola el estrés y el mal humor, el cohibirse de la masturbación mientras se está excitado, ya sea por los tabús de la sociedad u otra razón, sí puede generar estrés y ansiedad. Por eso la importancia de hablar como algo normal que forma parte de la vida, la exploración del cuerpo y el empoderamiento.

La sexóloga explica cómo los padres pueden empezar a hablar de masturbación con sus hijos: el día que empiece a hablarles a los menores, hay que hacerlo con los términos reales de las partes del cuerpo humano, sin apodos. Explicándole que todo el cuerpo tiene terminaciones nerviosas y por ende generan estímulos que en muchas oportunidades se convierten en placenteros. “Y aclararles que esa exploración se puede hacer en la intimidad a la que todo ser humano tiene derecho, decirle tú no ves a nadie en la calle haciendo ese tipo de cosas”. Señala que hablar del tema facilita a que los jóvenes entiendan que conocer su cuerpo es algo normal y dejen de sentir culpa con cosas naturales.

Flavia Dos Santos le dijo al alcalde de Medellín que antes de hacer este tipo de campañas debería enfocarse en la educación sexual que ayudaría a evitar embarazos en adolescentes, eyaculación precoz, entre otros problemas de salud y sociales.