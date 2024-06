Despampanante foto de Diego Cadavid ‘como Dios lo trajo al mundo’; su novia no evitó reaccionar

El paisa le dio vida a todo tipo de personajes, logrando un gran reconocimiento en el público que disfrutaba de cada historia en la que participó. Su carrera se vio rodeada de títulos como Yo soy Betty, la fea, El cartel de los sapos, Primate, Café con amora de mujer, La saga, Soñar no cuesta nada, Manes , entre otras.

No obstante, Diego Cadavid enamoró a cientos de personas con detalles de su vida personal, los cuales fueron saliendo a la luz a través de redes sociales y entrevistas que concedió. El también fotógrafo despertó curiosidad en más de uno con sus fotos y videos, al punto de sorprender con material inesperado de los viajes que realizaba.

Lo particular del asunto fue la explicación que dio la celebridad, ya que puntualizó que todo se trató de un instante que vivió en Acapulco junto a su novia, Laura Archbold, que también fue la autora de la fotografía.

View this post on Instagram

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los internautas fue la reacción de la compañera sentimental de Diego Cadavid, ya que dejó unas particulares palabras en la publicación. La también actriz indicó que “menos mal” no le había compartido las otras imágenes que capturó, pues podría haberlas subido.

“ Diego Andrés. Jesuuuuu, menos mal no te mandé las otras fotos ”, señaló la famosa.

“¿Qué marca era el mezcal?”, “Fan de su relación”, “Eso, papi, qué buena onda”, “Con el respeto de Laura: Dios mío, señorrr, gracias por todas las bendiciones”, “Estás hermosa hasta en pelotas”, “Díganme que no fui la única en hacerle zoom”, “Laura, gracias por tan apreciado material”, “Laurita, Dios me le pague”, “Virgen santísima”, “Señor, no se vista, por favor”, “Se empelotó”, “Todo lo que está bien en este mundo es usted”.