Esperanza Gómez lanzará memorias y hablará sobre el abuso sexual que sufrió

Esperanza Gómez es una de las mujeres más famosas de Colombia y todo porque fue pionera en su campo: el cine para adultos. Fue una de las primeras actrices colombianas en triunfar en la gran industria de la pornografía internacional y sus frases características se volvieron parte de la jerga nacional, legitimando una de las profesiones más vulnerables existentes dentro del mundo del entretenimiento.

Aunque la caldense ha disfrutado de las mieles de la fama, su vida no ha sido fácil, ni dentro de la pornografía, ni fuera de ella, pues desde pequeña tuvo que salir adelante luego de sufrir las peores cosas que le pueden suceder a una persona, como ser víctima de abuso infantil, asunto que ha venido hablando y confesando en los últimos años, pues siente que ha adquirido la madurez suficiente para enfrentarlo.

Una de esas formas de encarar esos monstruos del pasado es a través de unas memorias que la actriz ya tiene escritas y está próxima a lanzar, donde no solo cuenta cómo ha desnudado su cuerpo por trabajo y por placer, sino también muestra su alma transparente y da indicios de quién la abusó, cómo fue esa primera relación sexual no consensuada y cómo esto le ha afectado, tal como le confesó a Lo sé todo, en su más reciente entrevista.

“Sentía que todavía no estaba preparada y como que me faltaban cosas por vivir para empezar a contar mi historia, igual es un poco compleja y psicológicamente tampoco me sentía preparada”, declaró, dejando claro que este es el momento en que ya siente que puede soportar la lluvia de comentarios que va a generar un libro de este calibre, como los que ha tenido que soportar durante toda su vida por la naturaleza de su trabajo.

En cuanto al tema de su abuso infantil, Esperanza es muy consciente de que no tuvo ni el acompañamiento, ni las garantías respectivas cuando sufrió este hecho, además, dejando claro que el victimario se convirtió en víctima: “Lo peor es cuando se dan cuenta quién fue la persona que causó ese abuso… Prácticamente, estoy luchando por estar, por decirlo de alguna manera, viva, desde antes de venir al mundo… Mi vida ha sido una lucha constante”, añade la actriz a Lo sé todo.

“En lugar de castigarlo, me castigaban a mí”: Esperanza Gómez destapa el abuso sexual del que fue víctima desde los 5 años

En conversación con Vicky en Semana, Esperanza Gómez habló de política, de la manera en que le favoreció el alza en la cotización del dólar y de la decisión de operarse para no ser mamá. Pero también relató uno de los episodios más difíciles de su vida, la niñez y la adolescencia, en el que fue víctima de abusos sexuales.

“Yo siempre he dicho que fui abusada sexualmente. Mi primera relación sexual no fue consensuada, fue abuso sexual. A los 15 días de haber cumplido 15 años a mí me abusa una persona sexualmente. Después de eso vienen situaciones: a mí, personas de mi familia, me obligan a hacer ciertos actos en contra de mi voluntad”, narró la actriz de contenidos para adultos.

Según ella, por tales abusos, en más de una ocasión llegó a sentirse embarazada, razón por la que a los 19 años acudió al ginecólogo a que la operara para evitar tener hijos, aunque, por su edad, el médico lo descartó. La tan esperada intervención quirúrgica solo llegó casi una década después, cuando, junto con su pareja, le plantearon a un profesional de la salud que no querían ser padres.

Pero los abusos no comenzaron a los 15 años de edad. Aunque Esperanza Gómez afirmó que dará detalles de lo ocurrido en una biografía que adelanta con la editorial Planeta, razón por la que no puede brindar mucha información, dio visos de la situación que padeció en su hogar. “En realidad, el abuso inicia a la edad de 5 años, pero esa historia está en mi libro. Desde ahí inicia el trauma de Esperanza Gómez”, contó la también modelo y empresaria en conversación con Vicky en Semana.

Luego afirmó: “Uno después de eso queda con un trauma, uno siente que todos los hombres son abusadores. Uno le pierde la confianza a los hombres, yo no me sentía tranquila, sola con un hombre. Yo en esa época no lo vi como abuso sexual, porque ni siquiera sabía que existía esa palabra, pero sí sentía que un adulto hacía algo sin mi consentimiento y, en lugar de castigarlo, me castigaban a mí”.