“Pasó lo que tenía que pasar”: Esperanza Gómez confesó que le fue infiel a un novio con Jean Carlos Centeno

Esperanza Gómez es una de las modelos y actrices de cine para adultos más cotizadas en el gremio, por lo que, pese a que ya lleva años de trabajo, su popularidad no disminuye. Actualmente, la colombiana tiene 42 años, acumula miles de fanáticos y en diferentes oportunidades dijo que también adquiere buenas remuneraciones por la labor que desempeña.

Cada vez más, el papel de las redes sociales tiene mayor relevancia en el consumo de contenido, de manera que el cine para adultos también se adjuntó a la tendencia y Gómez no fue la excepción; sin embargo, la experiencia de la modelo en algunas plataformas digitales no fue la mejor, puesto que le cerraron varias cuentas de Instagram con cien miles de seguidores.

Reconocida actriz colombiana de cine para adultos. - Foto: Instagram: @soyesperanzagomez

Pues bien, recientemente, la empresaria y modelo concedió una entrevista para un programa de la emisora Tropicana, donde reveló varios detalles de su vida personal, y además hizo una sorprendente revelación sobre un ‘amorío’ que sostuvo, hace muchos años, con el cantante que hizo parte del grupo musical Binomio de Oro.

Mientras sostenían una conversación sobre los gustos musicales de la modelo, ella sorprendió al colocar de ejemplo las composiciones del Binomio de Oro, señalando que el vallenato romántico era su favorito. Allí, en ese momento, se le salió, aparentemente sin querer, la confesión: “Yo salí con…”, dijo entre risas, lo que causó gran especulación en la mesa de trabajo.

Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Cuando sorprendió sobre su anécdota, al principio no quería revelar su nombre y solo se limitó a hablar de la admiración que sentía por el artista: “Tiene una voz muy bonita, en esa época yo era Chica Águila, así que estábamos todo el tiempo con los artistas”, dijo la empresaria, quien terminó diciendo que fue Jean Carlos Centeno, “papacito rico en esa época”.

“Yo le mentí a él. En esa época tenía novio y me di cuenta de que me engañaba (...) Y yo soy muy vengativa (...) Yo nunca fui su novia, fueron polvitos de vez en cuando, unos cuantos (...) Estaba en un concierto donde estaba cantando Jorgito Celedón y Jean Carlos Centeno, y como Chicas Águila nos tocaba estar en tarima, él me coqueteó, yo le coquetee, pasó lo que tenía que pasar, pero yo repetí”, señaló la actriz de contenido para adultos.

A su vez, la también youtuber confesó que Centeno quiso formalizar la relación en ese momento, pero como ella tenía pareja, tuvo que confesárselo, y según afirma, el cantante no tomó bien y dejó de buscarla.

La extraña experiencia paranormal que vivió Esperanza Gómez

Muchas personas afirman que existe lo espiritual y lo terrenal, incluso, algunas aseguran que decenas de ellas han tenido experiencias tanto positivas como negativas. Hay quienes hablan de encuentros con Dios, revelaciones, entre otros, así como hay otros que aseguran que hay manifestaciones paranormales, como le ocurrió a Esperanza Gómez.

Así lo reveló la actriz de cine para adultos, en vivo para la emisora Tropicana, mientras entrevistaban a los integrantes del equipo de Ellos están aquí, quienes se dedican a rastrear actividad paranormal en diferentes puntos.

“Viví en un apartamento en Pereira donde, literalmente, a los cinco meses me tuve que ir. Era una actividad paranormal tan tenaz que yo me empecé a soñar con una niña de unos 5 o 6 añitos y yo sentía que mis pestañas se me cerraban y sentía que los ojos de repente me hacían así (parpadeo continuo)”, expresó.

“Sentía que mi cuerpo estaba dando vueltas en la cama y yo no sabía para qué lugar de la cama estaba”, afirmó la actriz.

“En mi sueño, la niña me decía que había sido abusada por su tío y que vivía junto a su abuela. La niña me dijo que él la había asesinado a ella y a la abuelita”, agregó.

La popularidad de la modelo es vigente. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

“Yo tenía un gato, y de repente el gato se paraba así (simuló una posición de ataque felina) frente al baño y no había nada. Apagábamos la luz y se escuchaba un pin pon. La gente que iba decía, quítele el pin pon al gato y este estaba dormido. No había pin pones en la casa”, continuó diciendo.

Sumado a ello, la actriz aseguró que mientras su sobrina estaba en su casa, ella (Esperanza) apagaba la luz del pasillo, pero al darse la vuelta, volvían y la prendían, y en repetidas ocasiones sucedía al contrario de lo que ella deseara.

Entre tanto, los miembros del equipo de la producción paranormal aseguraban que sí se podían llevar a Esperanza a que los acompañara en sus búsquedas y visitas, pero que había personas que quedaron mal mentalmente, al punto que necesitaban de un médico o un psiquiatra.

Ante esta petición, la actriz aseguró que le daba “susto”, por lo que el actor y parte del equipo Rafael Taibo le dijo en broma que no creía que a ningún doctor le molestara atenderla. Sin embargo, aseguró con un tono muy místico que “si te atreves a cruzar la oscuridad para ver lo que oculta, ten en cuenta que la oscuridad también podrá verte”.