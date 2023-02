Esperanza Gómez confiesa quién es el actor colombiano que fue su “fantasía” en su adolescencia

Esperanza Gómez es una de las actrices más exitosas de la industria de la pornografía internacional y en los últimos años ella se ha abierto de forma amplia a los medios de comunicación para contar los pormenores de su vida, que durante mucho tiempo mantuvo en la intimidad para no recibir críticas e insultos, pero que ahora cuenta a los cuatro vientos para hacer visibles problemáticas como el abuso y la misoginia.

Sin embargo, ella también revela algunos datos curiosos y hasta divertidos de su infancia y adolescencia, como el que confesó durante una entrevista que concedió a Los 40 Urban, en la que dio los nombres de los hombres famosos que eran su fantasía sexual cuando ella apenas estaba transitando por la pubertad.

Se trata de dos actores y cantantes que desde los años 90 han enamorado a millones de fanáticos con sus tonadas de música pop romántica y con personajes que han hecho en la pantalla grande, en el caso del famoso internacional, y en la pantalla chica, hablando del par colombiano, que cada vez que aparecían en alguno de los proyectos estremecían a la entonces joven caldense, quien hoy es toda una celebridad internacional.

La popularidad de la modelo es vigente. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

“Cuando él recién empezó, o sea, para mí de Colombia uno de los sex simbol en esa época era Marcelo Cezán y me encantaba Chayanne (…) y Marcelo Cezán me parecía muy por el estilo de Chayanne, y de hecho yo lo veía cuando salió en ‘Lolita’ y yo decía -Papasito- me parecía un hombre muy atractivo”, reveló la actriz porno en su intervención.

Marcelo Cezán, cuyo nombre de pila es Édgar Alfredo Gómez Menicagli, inició su carrera artística a inicios de los años 90, pero fue en 1999 cuando se hizo famoso por el protagónico que hizo en la novela Me llaman Lolita, junto a la aún más joven actriz Carla Giraldo, producción que marcó un antes y un después en la trayectoria de los dos artistas.

Hoy Cezán hace parte del equipo de presentadores Bravissimo, del Canal Citytv, y también ha alternado dicha labor con producciones televisivas en los últimos años como Amor Sincero, Infiltrados y Los Briceño. Por otro lado, Chayanne ya venía resonando en las emisoras de todo Latinoamérica desde los años 70 y durante las décadas posteriores fue navegando entre la música pop, que cautivaba a los más jóvenes, y la música romántica, para consolidarse en el público más adulto que escuchaba a artistas como José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel.

Actualmente la actriz de cine para adultos tiene 42 años. - Foto: Instagram: @yoesperanzagomez

En la actualidad Chayanne ha vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial y es catalogado como uno de los grandes de la música Latina, quien hasta hace un par de años estuvo rodando por todo el globo terráqueo con su gira Desde el alma tour, con la que tuvo varias fechas en Colombia.

Esperanza Gómez habló de extraña experiencia paranormal que vivió

Muchas personas afirman que existe lo espiritual y lo terrenal, incluso, algunas aseguran que decenas de ellas han tenido experiencias tanto positivas como negativas. Hay quienes hablan de encuentros con Dios, revelaciones, entre otros, así como hay otros que aseguran que hay manifestaciones paranormales, como le ocurrió a Esperanza Gómez.

Foto: Instagram @yoesperanzagomez - Foto: Foto: Instagram @yoesperanzagomez

Así lo reveló la actriz de cine para adultos, en vivo para la emisora Tropicana, mientras entrevistaban a los integrantes del equipo de Ellos están aquí, quienes se dedican a rastrear actividad paranormal en diferentes puntos. “Viví en un apartamento en Pereira donde, literalmente, a los cinco meses me tuve que ir. Era una actividad paranormal tan tenaz que yo me empecé a soñar con una niña de unos 5 o 6 añitos y yo sentía que mis pestañas se me cerraban y sentía que los ojos de repente me hacían así (parpadeo continuo)”, expresó.

“Sentía que mi cuerpo estaba dando vueltas en la cama y yo no sabía para qué lugar de la cama estaba”, afirmó la actriz.