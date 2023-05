Iván Lalinde sufrió tremenda caída y sus compañeros no aguantaron la risa

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de ‘Día a Día’. Este paisa ha demostrado ser todo un hombre polifacético, pues en el matutino del Canal Caracol se le ha visto mostrar diferentes facetas. Este jueves, el conductor del programa sorprendió a todos al ganar la prueba de apnea, misma que la semana pasada había ganado Juan Diego Vanegas.

Iván Lalinde en su entrevista del Canal de Youtube de 'Desnúdate con Eva'. - Foto: Youtube

Como muchos saben, ya Carlos Calero está ausente del programa, pues estará presentando ‘Yo me llamo’, esto quiere decir que estará lejos del magazine por una temporada considerable. Pero Calero no es el único que estará por fuera un tiempo. Juan Diego Vanegas y Carolina Cruz también dejarán el sillón por unos días, pues tendrán que viajar por el mundo grabando ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Hablando precisamente de la competencia en la que los presentadores en estos días han participado metiéndose en un tanque lleno de agua y aguantando la respiración, este jueves se realizó una segunda que dejó como ganador a Lalinde. Lo curioso de todo se dio cuando a este le tocó salir del tanque para cambiarse y fue cuando se dio tremendo golpe contra el piso luego de haberse resbalado.

Esto causó mucha gracia entre el resto de sus compañeros y por suerte al paisa no le sucedió nada grave con la caída. Esto demuestra que el ejercicio que hace todas las mañanas está dando resultados y Lalinde es un hombre muy fuerte. Esto no quedó registrado en cámaras por lo que los televidentes no se pudieron dar cuenta de lo que pasó.

Todo quedó, como dicen coloquialmente, en el backstage. Lo bueno es que con la victoria de Iván en este reto una fundación podrá cumplir su sueño. Nuevamente, la esposa de Juan Diego Vanegas fue la encargada de supervisar que la actividad se realizara con todos los requisitos y estándares de seguridad a lugar.

La presentadora se unió al reto por una buena causa - Foto: @apuntesdecata

En el mismo programa han dejado claro el mensaje de que este tipo de actividades no se pueden hacer en casa y muchos menos sin la supervisión de personal experto para evitar cualquier tipo de accidente o situación que lamentar en el hogar.

Cabe resaltar que este ejercicio dejó con la boca abierta a muchos televidentes pues no se llevó a cabo de un día a otro. Los presentadores tuvieron entrenamiento previo con una experta en el tema.

La presentadora mostró el entrenamiento que tuvieron con una profesional - Foto: @caritosotooficial

Además, fue Carolina Soto la que subió todo el contenido a su cuenta oficial de Instagram y en estas imágenes reveló lo sucedido. Allí se pudo ver que Catalina era la que menos tenía ganas de salir en vestido de baño.

La presentadora aseguró: “No saben los nervios… No dios mío, Sofía Gómez, (esposa de Juan Diego Vanegas) es una dura”, comentó Catalina sobre la apneista colombiana que se casó con el chef de ‘Día a Día’.

Luego de esto, Soto compartió los detalles del curioso ejercicio y quienes fueron los principales impulsores de esta dinámica en la piscina. Luego, captó a Carolina Cruz quien estaba escondida y agachada detrás de la mesa de la cocina al igual que su compañero Juan Diego Vanegas e indicó: “No quiero salir”, a lo que Soto agregó: “No, yo tampoco”.

Tanto Carolina Soto como Carolina Cruz dejaron ver lo que había sucedido antes de que esta actividad se mostrara al público y es que tuvieron un entrenamiento previo con la deportista profesional para que todo estuviera bajo control.

Entre los comentarios que recibió la publicación hecha por el perfil oficial de Día a Día hubo algunos que se aterrorizaron con lo ocurrido y otros que se emocionaron de que fuera por una buena causa.

“Super divertido el ejercicio. Por más mañanas como está 🤣🤣🤣🤣🤣”; “Cata y Soto muy flojas 😂🤣😂”; “👏 que nota de ejercicio!!”; “Nadie de ellos sabe nadar o al menos lo básico que es la respiración bajo el agua ._. tanta plata para qué”; “Ja, ja, ja me reí mucho, tan lindos todos 😂😂”; “esperaba mas de Calero 😂😂😂😂”; “Ja, ja, ja, ja eso está muy bueno!”; “Ja, Ja, ja la de Soto fue épica”; “súper esa Caro Soto que risa tan yo ja, ja, ja”.