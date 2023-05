Iván Lalinde se destapó e hizo inesperada confesión sobre Margarita Rosa de Francisco: “Yo me muero por esa mujer”

Iván Lalinde se posicionó como uno de los presentadores de la televisión colombiana más queridos y famosos, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios de comunicación. El periodista avanzó con paso firme, conquistando el corazón de miles de personas que poco a poco se interesaron por conocer más de él y su talento.

En medio del recorrido que realizó por diferentes proyectos y producciones, el antioqueño se ganó los aplausos y el cariño de los televidentes, quienes llegaron a sus redes sociales para saber detalles de su vida privada. A pesar de que el paisa no suele hablar de ciertos temas íntimos, siempre se mostró transparente y emocionado por la comunidad que creó en las plataformas digitales.

Recientemente, Iván Lalinde fue el invitado de Eva Rey para su formato Desnúdate con Eva Rey, donde navegaron por una variedad de puntos de su realidad. El presentador de Día a día comentó sobre su familia, sus amigos, su experiencia laboral y sobre los amores platónicos que tuvo en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Iván Lalinde recibió una pregunta de su colega sobre los autógrafos y la admiración por alguna celebridad. El periodista no dudó en asegurar que le daba pena pedir fotos o autógrafos, pero sí confirmó que había tenido un momento ‘fan’ con Celia Cruz, una de las cantantes de salsa más famosas de la historia.

“Oye, hablando de cómo te piden los autógrafos, ¿tú te mueres por alguien o le has pedido autógrafos a alguien?”, preguntó Eva Rey.

“Obvio, pero no, no he pedido autógrafos, me da mucha pena porque desde que era periodista de entretenimiento me sentía así. Pero, por ejemplo, se lo pedí a Celia Cruz, le dije: ‘Yo me muero de la pena, pero yo me muero por usted, necesito que me firme este disco…fírmamelo’ y me lo firmó”, respondió el paisa, asegurando que lloró el día del fallecimiento de la artista cubana.

No obstante, Iván Lalinde soltó una inesperada confesión en la charla con la española, asegurando que esto mismo le pasaba con su amor platónico, Margarita Rosa de Francisco. El presentador del matutino de Caracol mencionó lo mucho que “se moría” por la actriz colombiana, destacando que hasta lo ponía a temblar de los nervios.

“Me pasa por ejemplo…mi amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, o sigue siendo, yo me muero por esa mujer, me da la tembladera”, comentó, a lo que Eva Rey preguntó: “Pero, ¿la conoces?, ¿hablas con ella?”.

El colombiano aseguró que sí conocía y hablaba con Margarita Rosa de Francisco, al punto de que coincidían en eventos o reuniones que hacían. Sin embargo, le entraba pánico cuando la veía o tenía contacto con ella.

“Sí, pero a veces como que me muero del pánico, es un amor por ella, pero mal, me produce cosas muy impresionantes. Me parece tan tesa”, afirmó en la charla, señalando que en lo único que no profundizaba era en la parte política de la artista.

Estas palabras dejaron en evidencia la admiración y respeto que siente Lalinde por Margarita Rosa, teniendo en cuenta la extensa trayectoria que construyó ella en la actuación.

En este mismo espacio, Iván Lalinde habló de Carolina Cruz y la fuerte polémica que protagonizó tras hablar de la explantación de prótesis, apuntando que la admiraba por la fuerza y tranquilidad con la que manejaba todos los asuntos públicos en los que se veía involucrada. El periodista fue claro en que este lío ayudó a que su amiga hiciera un filtro de amigas, teniendo en cuenta que muchas la habían atacado al sumarse a la ola de críticas por su opinión personal.