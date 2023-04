Iván Lalinde reveló el motivo por el que no habla en público de su orientación sexual: “Nunca he negado nada en mi vida”

Iván Laline es uno de los presentadores más queridos del país, y todo gracias a su amplía trayectoria en la televisión nacional, primero desde los segmentos de farándula de los noticieros y luego pasó a ser host de varios formatos, siendo El precio es correcto el que le otorgó una conexión especial con la audiencia.

Hoy en día, el paisa acompaña los hogares colombianos durante las mañanas en el magazine matutino Día a día, de Caracol Televisión, donde junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Jhovanoty amenizan el inicio del día para millones de televidentes con entrevistas a famosos, segmentos de cocina, tips de vida saludable y también acompañando historias inspiradoras que marcan el alma.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

Sin duda alguna, gracias a su reconocimiento, detalles de su vida personal siempre dan de qué hablar, a pesar de que, en muchas ocasiones, el paisa no suele tocar temas y prefiere guardar silencio, en algunas de sus entrevistas. Esta vez, el presentador de Día a Día estuvo como invitado en el programa de la española Eva Rey, y allí, aprovechó para dejar al descubierto varios detales y secretos de su vida privada.

La periodista fue contundente al preguntar sobre su orientación sexual, y quiso indagar sobre los ‘problemas’ que tuvo en su momento: “nunca has tenido problema en hablar de eso”.

El paisa respondió: “Es que me parece ridículo hablar del tema, que es tan íntimo. Nunca he dicho no, nunca he dicho sí, porque es cómo si me presentara con eso... O sea y cuándo me lo preguntan en redes, digo: ‘en serio a ti te importa con quién cu***’. Nunca he negado nada en mi vida. Desde que mi papá es viudo, todo me importa cinco”.

El periodista reveló detalles de su vida personal. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Por su parte, el antioqueño no se guardó nada y aprovechó para referirse a esas “amigas” de Carolina Cruz, quienes fueron las primeras en atacarla por su sucedido.

Iván Lalinde, que plasmó su gran amistad con Cruz desde hace varios años, no perdió la oportunidad para explotar y defender a su colega, señalando a aquellos que se despacharon contra la vallecaucana sin siquiera ver completa la entrevista. El paisa manifestó su inconformidad con el asunto, catalogando como “una canallada” lo que le hicieron a la modelo.

“¿Te da duro por ejemplo lo que le ha pasado Carolina cruz?”, preguntó Eva Rey en Desnúdate con Eva Rey, a lo que el invitado soltó un fuerte suspiro y le cambió la expresión del rostro.

Lalinde arremetió contra distintas mujeres que juzgaron y se despacharon contra Carolina Cruz, teniendo en cuenta que decían ser sus amigas. El presentador del matutino de Caracol afirmó que todo se basaba en la tendencia y la ola que se generaba en redes sociales, sin detenerse un momento a entender el contexto de las cosas.

Carolina Cruz e Iván Lalinde sostienen una relación de amistad. - Foto: cuenta de instagram @ivanlalindeg

“Me parece que es tan fácil juzgar y tan fácil aniquilar y dar contra un paredón… y me da una piedra y, con todo el respeto, me da una pute#$% de las dizque ‘amigas’ de ‘Caro’ que salen a montarse en esa ola de las redes sociales de lo que está en tendencia a comentar y opinar”, dijo bastante enojado.

“Estoy seguro de que más del 90 % de esas personas que criticaron nunca se vieron la entrevista completa, se ponen a leer solo titulares”, agregó.

En el adelanto que compartió Eva Rey se logró escuchar cómo el periodista sentenció a las personas que atacaron a su amiga, plasmando la realidad de cómo funcionaban los medios y las redes sociales. “Lo que le hicieron a ‘Caro’ me parece una canallada, una completa canallada”, dijo en el clip.

“Eva, tú no sabes el buen filtrador de amistades que es pasar por un mal momento, ¿eso le pasó a Caro?”, preguntó la española, comentando una charla que tuvo con Viena Ruiz.

“Yo le decía a ‘Caro’: qué dicha, porque ahora te da cuenta de los pedazos de hijue&%$# que tenías al lado. Uy, ¡qué felicidad!”, concluyó el paisa en este adelanto que salió a la luz, promocionando una entrevista llena de emociones.