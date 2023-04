Iván Lalinde desempolvó recuerdos y dejó en evidencia inesperada foto de Lina Marulanda: “Con cara de necedad”

El presentador no dudó en compartir la publicación sobre su amiga, quien ya cumplió 13 años de haber fallecido.

En 2010, el país registró una lamentable noticia relacionada con una de las presentadoras más famosas de la farándula nacional. Distintos medios de comunicación informaron la partida de Lina Marulanda, quien se quitó la vida el 22 de abril de aquel año.

Lina Marulanda - Captura de pantalla historia de Instagram @ivanlalindeg - Foto: Instagram @ivanlalindeg

La reconocida celebridad de la pantalla chica lidió con distintas situaciones que aparecieron en su realidad, sumiéndose por completo en una profunda soledad y tristeza que la llevó a ser diagnosticada con depresión. La fatal decisión que tomó marcó a diferentes personas, entre las que estuvo Iván Lalinde, uno de sus mejores amigos.

Recientemente, a propósito de los 13 años que se cumplieron de su muerte, Iván Lalinde quiso recordar a su “parcera” en redes sociales, utilizando su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre Lina Marulanda y de las huellas que dejó en su corazón. El colombiano no dudó en ponerle su toque personal a este detalle, destapando una particular foto de su fallecida colega.

Lina Marulanda era una de las mejores amigas de Iván Lalinde - Foto: Pantallazo Caracol Televisión/Caracol TV

De acuerdo con lo que quedó registrado, el antioqueño recurrió a este espacio digital para dedicar un sentido mensaje a la presentadora, reviviendo momentos que vivieron años atrás. Pese a que la muerte de la celebridad ocurrió hace más de diez años, para el periodista siempre existirá un espacio muy importante en su hogar y su vida.

En el post, que ya recibió varios likes e interacciones, Iván Lalinde mostró una fotografía de su mejor amiga en la que plasmaba su actitud, sus gestos y los momentos divertidos que pasaron. En la imagen se detalla que la también modelo no posó como siempre y, por el contrario, aparecía con la boca abierta y las manos en la cintura, reflejando una expresión graciosa.

El periodista compartió una foto inesperada de su amiga Lina Marulanda. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

“Mi flacuchenta, mi parcera, siempre en mi corazón, siempre en mi mente, siempre en mi vida”, escribió al inicio del post, donde ubicó de fondo la canción Atrévete -te-te, de Calle 13.

“Hoy, hace 13 años, te fuiste al cielo. Yo sé que tengo una brigada de guardianes en el cielo y mi Lina flacucha está siempre”, mencionó, haciendo referencia también a sus padres, quienes fallecieron recientemente.

Iván Lalinde también rememoró lo vivido con su amiga, enfatizando en todos los momentos que aprendieron, se rieron y se emocionaron. “Cada que me paro frente a una cámara recuerdo los consejos, los regaños y el amor que me daba. Lina me ayudó a creer más en mí”, indicó.

No obstante, en este post quiso hablar de la “cara de necedad” de su ‘parcera’, quien lo divertía mucho con sus actitudes y gestos en los tiempos que pasaban juntos. Allí mostró un accesorio que lució la fallecida presentadora, destacando que lo guardaba con mucho amor.

“Y así, con la memoria, le doy GRACIAS. Y guardo esa cara de necedad y de ‘payasa’ que ponía pa’ molestar y ese arete (areta) ufff siempre me trae buenos recuerdos”, escribió en el pie de foto del video.

“La canción de Calle 13!!! Que siempre bailamos a nuestra manera #SIOSILAVIDASIGUE”, agregó.

Es importante recordar que tiempo atrás, el presentador de Caracol Televisión fue invitado al programa de The Suso’s Show, en el que habló de su trayectoria en la televisión y de su vida personal. Durante la sección conocida como ‘El recuerdo’, la producción del programa mostró un momento en el que él y Lina Marulanda transmitían en vivo, recordando algunos de los instantes de la relación entre ambos presentadores, que eran íntimos amigos.

En medio de las lágrimas, Lalinde recordó su amistad con la fallecida modelo y lo cercanos que eran. “La extraño mucho, lo que más extraño es a la parcera, extraño tomarme un trago, hablar toda la noche, conversar, nos enviábamos muchos mensajes de texto, éramos unos duros para eso, de verdad me hace mucha falta”, contó el presentador.

Lina Marulanda, fallecida presentadora. - Foto: Captura Instagram @linamarulandac

También aseguró que unos días antes, el martes antes de que la presentadora se quitara la vida, él la visitó en su casa. “Conversamos mucho y me fui muy preocupado, porque ella estaba muy mal, pero me quedé tranquilo porque estaba con los papás”, dijo.

Sin embargo, recordó que al día siguiente habían quedado de ir a almorzar juntos y ella le canceló, al parecer, por otro compromiso. “Ella me dijo y yo le dije ahí estas vos pintada, dejándome plantado”, comentó.

De acuerdo con lo mencionado en aquel programa, durante la noche del miércoles, Marulanda lo llamó en repetidas ocasiones, pero él no quiso contestar, pensando que estaba molesto por haber cancelado su cita del almuerzo. “No le voy a parar bolas. Solo cuando ella quiera, no le voy a parar bolas”, pensó en ese momento.

Justo el día después, el presentador supo la noticia del fallecimiento de su querida amiga, lo que nunca pensó que fuera a ocurrir. “Ella y yo lo hablamos mucho, pero yo le decía ‘flaquita, jamás’, pero bueno tengo un angelito que me acompaña siempre”, contó.