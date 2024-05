Beba expuso talento oculto en ‘Día a día’ y recibió llamativa propuesta; se le cumpliría un sueño que tenía entre manos

Su llegada dejó sin palabras a los presentadores, de hecho, Carolina Cruz no pudo contener sus lágrimas por la romántica escena que protagonizó la joven con su novio Andrés Gómez, quién aseguró estar completamente enamorado de Beba, pese a las críticas que recibió durante su participación en el Desafío XX.

La otra faceta de Beba que genera aplausos en redes sociales

Además, reveló que trató de prepararse en una escuela, pero no continúo: “renuncié como cosa rara”, expresó con sarcasmo por lo sucedido en el Desafío 2024, sin imaginar que los presentadores de Día a día le tenían guardada una llamativa propuesta.

Tras ser expulsada del Desafío por no cumplir algunas reglas de la competencia, Beba se pronunció por primera vez sobre su salida del reality. | Foto: Tomada de Instagram @bebadlacruz

Primero, le pidieron acompañarlos durante toda la semana en el set de grabación del matutino, pero la sorpresa no era esa precisamente, sino una posible beca para que pueda retomar sus estudios en la escuela del canal Caracol.

“Quédate y nosotros gestionamos para ver si logramos darte una beca en la escuela de Caracol (...) Vamos a hablar con el director, no prometemos nada, pero hacemos la tarea”, le dijeron.

Luego, Beba aclaró que “cuando dije que la oportunidad me buscó eso fue más bien como, se presentó la oportunidad, me llegó un mensaje en el que me compartían que estaban las inscripciones abiertas, que había un link con formulario, que por mi cuenta de Instagram de ejercicio y nutrición podría tener un perfil apto para inscribirme y ahí empiezo el proceso como todos mis compañeros”.