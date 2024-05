Estos chats son las pruebas de las presiones del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, a Olmedo López, exdirector de la UNGRD

En diciembre, Indárraga le compartió un enlace de la noticia en la que se informaba que Olmedo López había sido suspendido de su cargo mientras se adelantaba una investigación disciplinaria en su contra por no entregar información sobre intervención en Mocoa y Piojó.

Posteriormente, en febrero de 2023, tras un cruce de mensajes y agradecimientos, el Secretario de Transparencia le asegura que todo el Gobierno Petro lo apoya. “Sólo no está; no tiene que darme ningún tipo de explicación, yo estoy como le dije al inicio, a su servicio como un soldado más para ayudarle a que su gestión salga lo mejor posible (...) En este gobierno tenemos que rodearnos entre nosotros mismos”.

#Nación | Defensa de Olmedo López asegura que no se pronunciará por las declaraciones de Sneyder Pinilla hasta no se den garantías a la vida de su cliente y su familia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5Fqq2gPJBk

La defensa de Olmedo aseguró que cuentan con evidencias documentales para demostrar que el Secretario de Transparencia no es una persona idónea ni ética.

“No es de buen recibo que el señor Olmedo López y su defensa, (investigados por corrupción) hagan sugerencias sobre quienes deberían a su juicio hacer o no parte de esta mesa. En el gobierno del cambio no toleramos la corrupción, venga de donde venga. Señor Olmedo, no se esconda y póngale la cara a la justicia”, concluyó.