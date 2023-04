Shakira, criticada por supuestas actitudes “tóxicas” con Piqué; le sacaron a bailar letra de famosa canción

Shakira llegó a Miami y le dio un giro inesperado a su vida sentimental y personal, centrándose completamente en sus hijos, Milan y Sasha, quienes quisieron llevar una realidad distinta a la que atravesaron en los últimos meses en Barcelona. Una vez la cantante terminó con Gerard Piqué, su presente se enfocó en mudarse de España, intentando arrancar de cero y así pasar la página con la cruda historia que lidió.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

En medio de todo el alboroto que se desató por este viaje, las miradas de los curiosos se posaron sobre las pocas imágenes que salieron a la luz, las cuales dejaban a la vista cómo estaba pasando sus días la colombiana en Estados Unidos. La celebridad pidió respeto por su privacidad e intimidad, por lo que los contenidos captados en los últimos días fueron de sus apariciones en público.

Ante las cámaras y los lentes de los paparazzis, Shakira optó por esquivar la presión mediática y concentrarse en la nueva vida que llevará en tierra norteamericana, teniendo en cuenta el constante interés por saber sobre sus planes a futuro. La barranquillera no tuvo lío en dar paseos por la ciudad, permitiendo que los fanáticos se percataran de detalles en sus looks y accesorios.

Shakira arrancó su nueva vida en Miami junto a sus hijos - (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

Pese a que Shakira guardó silencio y no se pronunció sobre las noticias que salieron a la luz por su ‘raye’ con Piqué y sus exsuegros, una fuerte ola de críticas apareció en redes sociales, donde un grupo de personas la reprochó y atacó por sus comportamientos “tóxicos” con el exfutbolista. Usuarios de estos escenarios no perdieron la oportunidad y afirmaron que la artista no superaba al empresario.

El debate se realizó en Twitter, donde fanáticos y haters de la colombiana se enfrentaron por ofensas y artículos que salieron a la luz. Muchos seguidores de Piqué y Clara Chía arremetieron contra la intérprete de Ojos así, señalándola de ser “tóxica” e inmadura por no aceptar que la relación acabó del todo.

La cantante lanzó un inesperado video, el cual fue tomado como indirecta para Piqué y su novia. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Según lo que se observó en los escenarios digitales, la comentada cuenta ClaGerFans fue la encargada de volver a despacharse contra Shakira, indicando que de nada le servía tener dinero y una gran fortuna, ya que siempre se sentía sola y mal por no tener a su expareja. Este perfil desempolvó la letra de una famosa canción, utilizándola para tirarle pullas a la colombiana.

En el post se detalló que esta cuenta subió una imagen por parte del tema publicado en 2017, el cual estaba titulado Nada. En la letra se escuchaba cómo la también bailarina mencionaba que no servía nada de lo material si no tenía la compañía del ser amado.

Shakira interpretando su canción con Bizarrap en el show de Jimmy Fallon - Foto: Getty Images / NBC

“A todos los que me envían capturas sobre la fortuna de la tóxica o la mansión que supuestamente va a comprar por 50 millones de dólares, aquí les dejo la letra de una de sus canciones, NADA de eso le sirve sin la presencia de Gerard Piqué en su vida. Dicho por ella misma”, escribió ClaGerFans en el trino, donde varias personas reaccionaron y defendieron a la celebridad.

“Extraño tu voz, estoy en tierra de nadie, me falta hasta el aire. De espaldas al sol pasa otro día sin ti. No sirve de nada llegar aún más lejos ni toda la fama, ni todo el dinero si no estás conmigo. Y la soledad se me clava en los huesos”, se leyó en la postal, la cual citaba la canción.

A todos los que me envian capturas sobre la fortuna de la tóxica o la mansión que supuestamente va a comprar por 50 millones de dólares, aquí les dejo la letra de una de sus canciones, NADA de eso le sirve sin la presencia de Gerard Piqué en su vida. Dicho por ella misma 😘 pic.twitter.com/xEEqEFw4O1 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 21, 2023

Toda esta polémica contra Shakira surgió por una serie de fotografías que circularon en redes sociales, mostrando que la barranquillera salió a dar un paseo con un bolso Balenciaga que le regaló Piqué en 2019 con motivo de la Navidad de aquel año.