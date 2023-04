Shakira postea su versión “Barbie” y le manda un nuevo vainazo a Piqué

Shakira ha demostrado durante los últimos meses que la trascendencia que tiene su actuar es mundial y totalmente mediática, pues cada paso que da, cada expresión que deja ver y cada letra que publica en redes se convierte en un mensaje directo que sus fans y medio planeta leen a la perfección, sin necesidad de una explicación exhaustiva o un análisis lingüístico.

Un ejemplo perfecto de ello es la historia que la colombiana acaba de publicar en su perfil oficial de Instagram, donde se dejó llevar por el boom del filtro de Barbie y se mostró tan hermosa como la famosa muñeca, con un look que ya pasó a la historia como uno de los más poderosos de su carrera y una frase que rememora una de las respuestas más top que le ha dado a su expareja Gerard Piqué.

Cabe resaltar que el filtro de Barbie se volvió famoso luego de que se publicaran las imágenes oficiales de los personajes que se verán el próximo julio en la película inspirada en esta muñeca, la más famosa en la historia de los juguetes, cuyos protagonistas serán encarnados por los actores Margot Robbie y Ryan Gosling, haciendo las veces de Barbie y Ken, respectivamente.

Millones de personas no pudieron quedarse con las ganas de hacer parte de “Barbieland” y de inmediato hicieron sus propios montajes con sus fotos, tal como si fueran un personaje adicional del filme dirigido por Greta Gerwig. Lo que nadie sabía era que Shakira, semanas después del boom Barbie, iba a hacer lo mismo, pero de la forma más épica posible.

Shakira publicó en sus historias el mismo montaje de la película, pero con el ‘look’ que ostenta en el videoclip de ‘TQG’, canción en la que colabora con Karol G y que de inmediato se catapultó en los primeros lugares el día de su lanzamiento, misma fecha que la paisa reveló al mundo su disco Mañana será bonito, que a un mes de estrenado sigue siendo el álbum más escuchando a nivel mundial.

La “Barbie Shakira TQG” quedó perfecta para el deleite de sus más de 85,8 millones de seguidores de Instagram, pero todo hubiera quedado en una imagen simple, fashion y divertida si no fuera por la frase que acompaña al montaje, que vuelve a poner sobre la mesa la pelea entre la barranquillera y su exnovio catalán luego de su separación en agosto de 2022.

Una de las batallas mediáticas más álgidas entre la expareja se dio días después de que Shakira hiciera su ‘show’ triunfal en el programa de Jimmy Fallon, donde interpretó por primera vez en vivo su sesión junto al argentino Bizarrap, en la que enloqueció al público asistente, en el que también estaban sus dos hijos, Milan y Sasha, a quienes la colombiana no desampara ni un solo momento desde que se separó.

Shakira volvió a lograr un éxito rotundo con su aparición en The Tonight Show y esto, al parecer, afectó mucho a Piqué, quien decidió contraatacar en una de entrevistas virtuales declarando que su ex es “latinoamericana” y dando a entender que ella no era consciente de los daños psicológicos que sus “tiraeras” podrían causar, pues si algo tiene la Sessión #53 de Bizarrap es eso, dardos venenosos y directos contra Gerard y su actual novia, Clara Chía.

En su momento Shakira respondió en su cuenta de Twitter que estaba muy orgullosa de ser latina y acompañó su frase con todas las banderas de los países de esta región, generando una ovación en redes que se extendió por todo el mundo.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

Pues esta es la frase que Shakira vuelve a repetir en su montaje: “Esta Barbie está orgullosa de ser latinoamericana”, enmarcando su mirada azulada, su melena rubia recogida y su vestido de látex azul metal con el que canta y baila frases como “verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.