“Tiene problemas psiquiátricos”: programa de chismes arremetió contra Clara Chía; se refirieron a Shakira

Clara Chía y Gerard Piqué quedaron como blanco de cientos de noticias en los medios internacionales, debido a la relación que construyeron desde hace varios meses. La pareja no logró escapar de las críticas y las ofensas, las cuales apuntaban a la traición que le hicieron a Shakira cuando aún sostenía un vínculo con el exfutbolista.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año - Foto: Instagram: Jordi Martín

En medio de la ola de reproches y señalamientos que recibieron en el último tiempo, el exfutbolista y la relacionista pública continuaron su vida, alejándose de la polémica y tratando de centrarse en los negocios que llegaban para Kosmos y la Kings League. La catalana fue tomando fuerza frente a la presión de los reporteros, lidiando más con el acoso y las preguntas incómodas.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una información que salió a flote en el comentado programa Chisme No Like, el cual dedicó un segmento para hablar de los rumores sobre la vida personal de Clara Chía. En este espacio se revelaron detalles que apuntarían a los secretos que oculta la relación de la joven con Gerard Piqué.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

En uno de los espacios de esta charla, una ‘mamarazzi’ aprovechó para contar un poco de información que le llegó sobre la española, centrándose en los problemas de salud mental que tendría. La mujer comentó en el formato, conducido por Javier Ceriani, un poco sobre lo que atravesaba la novia del empresario, puntualizando en que esto no surgió por las canciones de Shakira.

Según plasmó Chisme No Like, Clara Chía ya tendría situaciones complejas con su salud mental desde hace varios años, mucho antes de conocer a Piqué y enfrentarse con Shakira. El formato de entretenimiento indicó que se destaparon detalles inesperados, los cuales confirmarían por qué la joven terminó en el pasado asistiendo al médico.

Clara Chía asistió con Piqué a la Kings League y a la fiesta de Ibai Llanos - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

“Se conoció el motivo por el cual Clara Chía no puede relacionarse con los hijos de Piqué. Me confirman que legalmente, además de que es un motivo suficiente, Clara Chía, supuestamente, tiene problemas psiquiátricos que no vienen por la canción ‘Session #53′, sino que viene de tiempo atrás antes de conocer a Gerard Piqué”, dijo la integrante del formato.

“Según me informan, Clara Chía sufre de ataques de pánico, llora en público, sufre de ansiedad y de depresión”, agregó.

Por el momento, esto no fue confirmado ni desmentido por allegados a Clara Chía, teniendo en cuenta que se conserva absoluto silencio sobre la situación. En el pasado sí se mencionó que la catalana experimentó un episodio de ansiedad, el cual la llevó a recibir atención médica.

Piqué tiró pullas a Shakira por indirectas a Clara Chía en sus canciones

De acuerdo con lo que quedó registrado en el pasado, Piqué sostuvo un diálogo en una transmisión de Twitch con uno de sus amigos, donde no se quedó callado e hizo un análisis de todo el impacto que tuvo su ruptura con la colombiana. En las declaraciones que dio, el exfutbolista terminó haciendo referencia a su novia, quien se habría visto afectada por las indirectas de la cantante.

En un clip que se compartió se detalló que el español no perdió la oportunidad y lanzó una fuerte pulla contra su expareja, haciendo énfasis en el cruce personal que tuvieron durante todo este tiempo y los movimientos que hicieron de manera pública. Piqué enfatizó en las canciones y el ‘beef’ que utilizó Shakira para tirar indirectas, sin pensar realmente en el trasfondo de todo.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

En estas declaraciones fue cuando salió en defensa de su actual novia, Clara Chía, asegurando que las personas no calculaban el impacto de sus ideas y no pensaban en el daño psicológico que le podían causar a los demás. El exdefensa del F.C Barcelona no se contuvo e hizo referencia a las canciones que lanzó Shakira, precisamente lanzando vainazos por lo sucedido en su relación.

“Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, que luego la otra y ya es un asunto personal, el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien porque es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien, a título personal como la ‘p&%a ama’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos: ‘oh, oh, ¿nos hemos pasado?’”, afirmó bastante molesto e indispuesto.