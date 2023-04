Reviven aparición de Shakira en famoso programa de Disney; se le vio moviendo sus caderas con reconocida actriz

Shakira se convirtió en una de las artistas más famosas y reconocidas del mundo, debido a la amplia trayectoria que construyó en la industria internacional. La cantante dejó una huella con su trabajo, su estilo, su belleza y los detalles de su vida personal que salieron a la luz a lo largo de los años, por lo que más de uno conectó fielmente con su realidad.

La cantante está en el top de los streaming. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Además de triunfar en la música, la barranquillera también destacó en otros espacios como entrenadora (coach) de The Voice USA y como actriz con una aparición en un capítulo de una famosa serie de Disney. La celebridad demostró su profesionalismo, disfrutando esta oportunidad de integrar por una ocasión el elenco de un proyecto de la productora internacional.

De acuerdo con lo que se observó recientemente, miles de fanáticos revivieron el capítulo de Los hechiceros de Waverly Place donde Shakira fue invitada especial, dándole su toque latino y artístico. La intérprete de Ojos así participó en el programa infantil, divirtiendo con sus movimientos, su voz y el ‘papel’ que tuvo en la historia.

Shakira apareció en Los hechiceros de Waverly Place - Foto: Fotograma, 0:31, Los hechiceros de Waverly Place - Te pareces a Shakira / YouTube Alex Bonilla

Según se mencionó, la cantante apareció en el episodio por casualidad, descubriéndose que en realidad se trataba del tío Kelbo, quien tomó la forma y silueta de Shakira con un hechizo prohibido. Las interacciones de la celebridad con los protagonistas fueron únicas, ya que se rodean de chistes, bromas y situaciones inesperadas.

La cantante fue invitada especial en el programa de Disney. - Foto: Fotograma, 2:06, Los hechiceros de Waverly Place - Te pareces a Shakira / YouTube Alex Bonilla

No obstante, uno de los momentos más apreciados y aplaudidos de los fanáticos fue cuando Shakira realizó un dúo con Selena Gómez, intérprete de Alex en la trama, cantando el famoso tema Gypsy, que en español es Gitana. Ambas interpretan la letra, moviéndose y desplazándose por el lugar, al punto de mover un poco sus caderas.

Las cantantes interpretaron el tema Gitana. - Foto: Fotograma, 2:53, Los hechiceros de Waverly Place - Te pareces a Shakira / YouTube Alex Bonilla

Lo gracioso de esta actuación es que, al final de capítulo, la colombiana apareció luciendo uno de sus trajes brillantes, bailando y moviendo sus caderas frente a otras personas, sin contar que se transformaría en Kelbo en cualquier momento. Los personajes apreciaron el talento de la barranquillera, quien demostró su talento y profesionalismo.

Este capítulo se estrenó hace 13 años, por lo que más de un usuario en escenarios como Twitter recordó y disfrutó al ver el alcance que tuvo la artista. MusicTrendsCol, perfil de la red social, recordó este clip, celebrando el éxito con el que arrasó la intérprete.

“Hace 13 años estrenaba el capítulo en el que Shakira era invitada especial en Los Hechiceros de Waverly Place”, escribió.

Hace 13 años estrenaba el capítulo en el que Shakira era invitada especial en Los Hechiceros de Waverly Place 📺 pic.twitter.com/sBTb9efKkd — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 16, 2023

El día que Miley Cyrus imitó a Shakira

Shakira se ubicó como una de las estrellas más comentadas en el mundo, por lo que otros famosos suelen mencionarla o recordar su icónico sello. De acuerdo con las imágenes que quedaron consignadas en un clip, se pudo apreciar un instante en el que Miley Cyrus imitó a Shakira, buscando que su estilo vocal se asemejara al de la barranquillera.

La artista apostó por un concepto completamente distinto al de Plastic Hearts, álbum lanzado en 2020. - Foto: Fotograma, 1:14, River - Miley Cyrus Youtube

Algunas personas tomaron esto como burla, mientras que otras solo se enfocaron en el estilo que proyecto la también actriz al intentar sonar igual.

En el video se detalló que Cyrus estaba en compañía, aparentemente, de su mamá y Will.I.Am, integrante de Black Eyed Peas. Los tres estaban dialogando, cuando la cantante le lanza una pregunta al artista, recordándole a la colombiana.

La artista aprovechó un espacio e imitó el tono de voz de la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - @mileycyrus

“¿Cuál es tu opinión en lo que respecta a convertirme en Shakira?”, dice Miley, mientras el cantante suelta una risa genuina.

“Oh baby when talk like that, you made a woman go mad, so be wise… larara!”, agregó la celebridad, tratando de imitar el tono de Shakira en Hips don´t lie.

Este momento despertó reacciones en quienes indicaron que fue muy divertido y bonito ver a Cyrus mencionando a la artista pop, quien marcó huella con sus colaboraciones y propuestas musicales.