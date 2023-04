Madre de Piqué se mostró afligida al hablar de su hijo; ¿lanzó indirecta contra Shakira?

Gerard Piqué y Shakira dieron por terminada su relación amorosa en 2022, una mediática ruptura que ha tenido a los medios de todo el mundo expectantes sobre el rumbo qué tomaría cada uno y la situación que enfrentan desde ese momento los hijos de la pareja, Sasha y Milan.

La cantante y el exfutbolista terminaron en 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Por ello, una vez se confirmó su separación, no hubo manera de frenar la ola mediática, la cual terminó por revelar secretos ocultos de su relación.

Fue así como las miradas de los fanáticos y de los paparazis se centraron en documentar detalles relacionados con las propiedades de la pareja, las decisiones que tomaron para el futuro de sus hijos y las personas que los rodearon en todo este proceso. Este fue el caso de Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, cuya relación con Shakira habría terminado bastante mal debido a una serie de factores que salieron a la luz pública.

Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Aunque la médica española nunca se ha pronunciado frente a lo ocurrido en el núcleo familiar, sí fue acechada por las cámaras y los reporteros, quienes intentaban conseguir declaraciones suyas al respecto. La catalana, sin embargo, guardó silencio y prefirió lidiar con la presión y el sentimiento de tristeza de estar lejos de sus nietos.

No obstante, recientemente, la madre de Piqué apareció en televisión y concedió un diálogo con un programa catalán, el cual se centró en mencionar a su hijo y su recorrido en el mundo deportivo. Bernabéu asistió al formato Col-lapse y habría prohibido expresamente que se hablara de su vida privada, por lo que las preguntas fueron limitadas, según recoge El Nacional de Cataluña.

Montserrat Bernabéu en un evento en Barcelona. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

De acuerdo con lo que quedó registrado, el programa pasó unas imágenes muy fuertes de Piqué en un accidente que sufrió en el campo de juego cuando formaba parte del FC Barcelona, donde se pegó un golpe en la cabeza que lo dejó desubicado y afectado. La doctora no ocultó su gesto de preocupación y habló de la salud de las personas al atravesar estas afectaciones craneoencefálicas.

“La médica no supo evitar la mueca de dolor profundo al ver a su hijo sufriendo, aunque sabe que acabó bien. Una imagen muy dura, Piqué tendido en el césped y la madre sin saber qué secuelas tendría. La doctora aquel día estaba en el campo y lo recuerda con angustia”, reseñó El Nacional de Cataluña.

La madre del español no se quedó callada y se refirió a este complejo momento, mostrándose afligida por lo que vivió su hijo en aquel partido de 2012.

“Yo estaba en el campo. Todavía me hace daño verlo. Bajé a vestuarios porque sé de qué va eso. Desde entonces soy partidaria de que los profesionales del traumatismo craneoencefálico estén en el campo. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba jugando ni qué partido era, estaba desorientado, había sufrido un traumatismo importante. Se tambaleaba y lo sacaron. Tendría que salir del campo y analizarlo porque puede sufrir secuelas posteriores, que en aquel momento no se veían. Estaba completamente confundido, le preguntaron qué resultado del partido tenían y no lo sabía contestar”, afirmó en el programa de TV3.

El exfutbolista sufrió un fuerte golpe en 2012 mientras jugaba con el Barcelona. - Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

De igual manera, según reseña el portal Sport, la mujer indicó que no estaba dispuesta a tocar temas de su vida privada, señalando que solo hablaba de su intimidad con el círculo más personal y cercano que la rodeaba en su día a día.

“Como todos, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer, porque soy la doctora Bernabéu”, escribió el medio sobre lo dicho por la catalana.

Sport también agregó un comentario que hizo la madre de Gerard Piqué, que sería una supuesta indirecta desafiante a Shakira, quien fue pareja de su hijo por más de diez años. El medio informó lo dicho por la española, puntualizando que era una pulla breve para la barranquillera: “Me encuentro en forma para todo lo que tenga que llegar”.