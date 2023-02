Madre de Piqué habría dado contundente consejo al exfutbolista en su ‘guerra’ contra Shakira

Shakira se convirtió en una de las artistas más comentadas y reconocidas de los últimos años, debido a toda la trayectoria que forjó en la industria musical. La barranquillera fue protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a la ruptura amorosa que atravesó con Gerard Piqué.

Ambos famosos se ubicaron como blanco de críticas y comentarios en la prensa española, la cual estuvo al pendiente de cada uno de sus movimientos en los últimos meses. Una vez firmaron el acuerdo relacionado con su separación y el futuro de sus hijos, Milan y Sasha, las celebridades se vieron envueltas en una serie de ‘disputas’ en las que se lanzaron indirectas y ataques por plataformas digitales, involucrando también a la madre de Piqué y a Clara Chía.

A pesar de que ninguno de los dos se pronunció al respecto sobre estos momentos tensos, las miradas de los curiosos y los medios internacionales se ubicaron en una información que publicó un portal español, el cual hablaba de esta ‘guerra’ entre Shakira y Piqué.

Según se conoció, El Nacional de Cataluña aprovechó todo lo ocurrido semanas atrás entre Piqué y Shakira para mencionar que la situación podría dar un giro inesperado en el cruce de mensajes y pullas entre ellos. El medio afirmó que el exfutbolista habría recibido consejos contundentes, los cuales aplicó en días pasados.

De acuerdo con lo reseñado por el espacio digital, Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, habría sido una parte fundamental en este conflicto que se desató meses atrás. La información apuntó a que la médica catalana jugó un papel claro en este tema, ya que dio consejos inesperados para que todo se calmara.

En lo mencionado por El Nacional de Cataluña, la progenitora del deportista habría tomado cartas en el asunto y le mencionaría a su hijo que no prestara atención a los constantes ataques de su expareja, de forma que no se agrande el problema. La mujer también le dijo al empresario de Kosmos que no busque provocar a la barranquillera, de manera que todo baje la marea.

“Montserrat Bernabéu le habría recomendado a Piqué que haga oídos sordos a los ataques de Shakira, pero especialmente que no la provoque, sino la guerra no terminará nunca”, escribió el medio.

Adicional a esto, Bernabéu estaría interesada en proteger a sus nietos, por lo que en estas conversaciones que tuvo con Piqué le recordó que Shakira era la madre de sus hijos y lo mejor era ser moderados y no caer en líos más graves que afecten a los niños.

“Le recuerda que es la madre de sus hijos y no quiere un nuevo enfrentamiento, especialmente por sus nietos, quienes peor están llevando esta situación. Parece que el futbolista se habría moderado y habría hecho caso a su madre”, indicó el portal, puntualizando que por esta razón el exfutbolista habría bajado la guardia y ya no estaría tirando indirectas en sus recientes apariciones.

Revelaron la razón por la que la madre de Piqué habría callado a Shakira en video que se hizo viral

De acuerdo con lo que se mencionó en las plataformas digitales, Montserrat Bernabéu y Shakira asistieron a la gala de Festa de l’Esport Catalá, la cual se llevó a cabo en Barcelona en 2017. En esta cita deportiva se premiaría a Piqué como el Mejor deportista del año.

Al conocerse las imágenes completas de lo sucedido, los fans lograron observar que Shakira iba junto al deportista mientras los paparazis trataban de capturar fotos y videos de la presencia de ambos. La colombiana llevaba puesto un vestido brillante, sin sostén, y unos botines negros, mientras su pelo lo recogió de una forma despreocupada y relajada.

Lo que despertó opiniones fue el comportamiento de la madre del exfutbolista, quien se mostró incómoda y detallista con los movimientos que hacía la barranquillera. La española la miraba detenidamente, mientras le decía algo a Piqué, quien nunca se inmutó por defender a su expareja.

La médica frenó a Shakira en una puerta, donde comenzó a hablar con ella y ahí fue cuando optó, con un gesto de seriedad, en ponerle el dedo en la boca para que se callara. Todo parece indicar que esta reacción fue porque su hijo estaba molesto al ver el atuendo de la cantante en el evento.

Según comentó el portal El sol de Puebla, a Piqué nunca le gustó que su pareja sentimental llevara prendas pequeñas, cortas o que mostraran, al igual que no se sentía cómodo cuando ella bailaba de forma “provocativa”. El espacio mencionó que el español no disfrutaba que su compañera hiciera coreografías con otros hombres, limitándola de cierto modo.

“Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”, afirmó el portal, puntualizando en la reacción de Bernabéu al ver a la colombiana caminando junto a su hijo.

En el clip se detalló que Bernabéu cambió su expresión una vez se acercó alguien externo a saludar a Shakira. La barranquillera le habría intentado explicar algo a la médica, pero ella prefirió que guardara silencio.