¿Por venganza? Piqué y Clara Chía ya tendrían su nido de amor, duro golpe para Shakira

Shakira, Piqué y Clara, un trio que definitivamente ha dado que hablar en el último tiempo. La famosa relación de la cantante con el futbolista pasó de cuento de hada a pesadilla cuando Shakira supo que su pareja le había sido infiel con la joven.

El empresario conoció a la joven porque ella trabajaba en su empresa - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

Desde entonces los tres terminaron en el ojo público, con rumores especulaciones, canciones y entrevista en las que sin muchos detalles, han mostrado sus posiciones y sus pensamientos después de todo lo que ha pasado en los últimos meses.

Hace unos días, la colombiana compartió imágenes y unos mensaje de su salida de Barcelona tras vivir por años en esta ciudad. En su cuenta de Instagram compartió una historia que decía que “pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”.

Adicionalmente, compartió una publicación en la que dejaba el siguiente mensaje:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”.

Shakira estuvo en Nueva York con sus hijos el 9 de marzo. - Foto: GC Images

Aunque ya se sabía que la colombiana se preparaba para irse de Barcelona después de la tormenta mediática por la separación con Gerard, en las últimas horas se empezó a decir en medios españoles que la acelerada salida de la cantante de la ciudad fue por el padre de Gerard Piqué.

Según la prensa española, Joan Piqué la habría desalojado de su vivienda. El padre del futbolista le envió una carta en la que le solicitó que se fuera del lugar lo antes posible. El Periódico de España aseguró que el padre de Piqué, al ser administrador de la empresa que es dueña de a mansión en la que la artista había vivido con su expareja, tenia este poder y no dudó en utilizarlo.

En medio de la mudanza de Shakira a Miami con sus hijos apareció un rumor que podría hacer real la estrofa de su canción Sesión 53 junto a Bizarrap que dice “yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerao’, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven aquí me siento un rehén, por mí todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.

Los medios españoles aseguran que la Gerard y Clara planean irse a vivir juntos en la casa en la que vivieron el exfutbolista y la barranquillera junto a sus hijos. Se dice que tienen el camino libre para vivir su amor sin la cantante cerca.

No obstante, hay una versión del paparazzi Jordi Martin quien asegura que esto fue idea del padre del futbolista. “Esto en España ha sentado muy mal contra Piqué, muchas críticas de los medios de comunicación que no vieron bien que Gerard y su padre saquen a Shakira de la casa con los nenes. En España, Piqué está muy mal visto por el comportamiento que ha tenido todos estos meses con la cantante”, indicó.