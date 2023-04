Shakira ofrecería buen sueldo a niñera que le cuide a sus hijos, pero la suma no alcanzaría para contratar a alguien en EE.UU

Shakira se prepara para su llegada a Estados Unidos luego de tomar la decisión definitiva de abandonar España junto a sus pequeños niños, Milan y Sasha. La cantante se encaminó a una nueva etapa en su vida, cerrando por completo el capítulo que escribió con Gerard Piqué en Barcelona por más de diez años.

En medio de todas las expectativas que se dieron por la llegada de la celebridad a Miami, varias versiones surgieron sobre los cambios que hará la cantante a su hogar y las dinámicas con los menores. La artista tendrá que acoplarse a un estilo de vida diferente, además de lidiar con las miradas de aquellos curiosos que se interesarán por saber detalles de su presente.

No obstante, recientemente, los medios internacionales volvieron a revivir información relacionada con las rutinas que adaptará Shakira a su realidad en Estados Unidos, ya que se diferencian bastante de lo que sucedía en España. Uno de estos puntos fue el de la niñera o ‘nana’ que le ayudaría con sus hijos, precisamente en el día a día.

Meses atrás se mencionó, a través de redes sociales, que la intérprete de Waka Waka estaba buscando a una mujer que le colaborara con sus niños, tomando el rol de compañera y niñera. El pago sería mensual y contaría con algunas condiciones, las cuales protegerían su privacidad e intimidad familiar.

En La mesa caliente de Telemundo se tocó este tema, dándole paso a las panelistas para que analizaran de fondo la situación. En primer lugar, se relataron las bases de esta oferta laboral, la cual tenía como escenario un pago de 2.400 dólares, que serían aproximadamente once millones de pesos colombianos.

“Atención que Shakira está buscando niñera para sus hijos en Miami, según el creador de contenido Jeffrey Ferney, la barranquillera está buscando una niñera para sus hijos, a la cual le pagará 2.400 dólares al mes, más viáticos y también podrá vivir en esta linda mansión”, dijo una de las presentadoras del formato.

“La cantante no tiene ninguna preferencia en la nacionalidad de la niñera, pero la elegida no podrá hablar con la prensa y tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, por supuesto”, agregó, puntualizando en las características que debía tener la mujer.

Sin embargo, Aylín Mujica tomó la palabra y enfatizó en que este valor que estaría considerando pagar Shakira, supuestamente, no le serviría para contratar a alguna niñera. Allí reveló que los precios eran más altos, y eso que solo se hablaba de un niño, pues el cobro se evaluaba dependiendo el contexto de la familia.

“Al menos en Miami no te alcanza ni para un niño, imagínate ahora que son dos: Sasha y Milan. Yo sé que está tratando, a lo mejor, de reducir gastos… ellos estaban pagando alrededor de 21.000 euros anual por el colegio americano en Barcelona por cada niño; es decir, 40.000 dólares solo en educación y quieres pagarle eso a una nana, no sé por qué será, pero en Miami no la vas a encontrar, querida Shakira”, indicó la actriz.

“Tiene que ser de tiempo completo, viviendo en la casa, no es uno solo, son dos y los tiene que llevar a actividades extraescolares”, agregó en el espacio.

Sin embargo, Verónica Bastos comentó que más allá de los pagos y los costos que tendría adquirir una niñera, lo importante a tener en cuenta era que la colombiana no optaría por contratar a cualquier persona, ya que su equipo de trabajo siempre había sido cercano y de confianza. En estas declaraciones se afirmó que no accedería a cualquier mujer, cuidando realmente de su privacidad y del bienestar de sus hijos.

“Shakira tiene un grupo de trabajo que lo conforman gente de su casa y de mucha confianza y sobre todo familiares: su tía, su prima, la que cuida a sus papás, su hermano Tonino (…) Si eso fuera así, en EE.UU., en México y otros países hay agencias especializadas de niñeras que estudiaron, que hablan inglés y español, que les ayudan con las tareas a los niños y más, no creo que sea un llamado general y más siendo Shakira”, agregó la presentadora de Telemundo.

No obstante, otra de las panelistas tomó con gracia el asunto, asegurando que estuvo enviándose textos con una amiga que era madre y también le aseguró que ese valor que ofrecía, supuestamente, Shakira no alcanzaría para una niñera de dos menores.

“Le mandé este mensajito a una amiga y le pregunté si esto cuestan las ‘nanas’ y me dice: ‘Jajajaja, bienvenida a Miami, Shakira. El susto que se va a dar cuando vea lo caro que está todo’. Me dijo que cuestan en Miami entre 4.000 a 5.000 dólares al mes tener una ‘nana’ de tiempo completo viviendo en tu casa. Yo me quedé más en shock. Está carísimo”, dijo.

Más allá de todo el revuelo que causó esta noticia, difundida por el creador de contenido, semanas atrás, la atención se enfocó en cómo será el proceso que llevará Shakira en Miami con Gerard Piqué, teniendo en cuenta que deben organizarse para pasar días con Milan y Sasha. Cada uno disfrutará de un tiempo establecido en el acuerdo que firmaron, sin derecho a faltar o modificarlo.

En los últimos días, también se mencionó que Shakira estaría pensando en hacer una mudanza dentro de Estados Unidos, debido a incomodidades que sintió en la mansión que habitará con sus pequeños. Al parecer no está contenta con la poca privacidad que existe, dejando al descubierto parte de su intimidad familiar.