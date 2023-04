Todas las propiedades que Shakira tiene en el mundo; algunas son compartidas con Piqué

Tras vivir 12 años en Barcelona, la cantante colombiana Shakira el pasado fin de semana se despidió de la ciudad que la acogió y a donde llegó persiguiendo el amor de Gerard Piqué, para radicarse definitivamente en Miami con sus hijos y empezar una nueva vida.

Junto con ella y sus hijos Milan y Sasha, también se encuentran sus padres, los cuales han tenido complicaciones de salud en el último tiempo. “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, manifestó la barranquillera en sus redes sociales.

No obstante, Miami y Barcelona no son las únicas ciudades donde ha residido y ha tenido propiedades Shakira. Por ejemplo, en Barranquilla vivió 8 años; después se fue a Los Ángeles y regresó a Colombia para ayudar a su familia, la cual no pasaba por un buen momento económico. Shakira en ese tiempo vivió en un apartamento de tres cuartos.

Shakira decidió radicarse en Miami, Estados Unidos. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

Años después, la interprete de ‘Monotonía’, quien ha recibido millones de mensajes de apoyo tras su separación con el exfutbolista, se radicó en Puntal del Este, en Uruguay. En ese país, tuvo una casa llamada La Colorada, la cual compartió con el argentino Antonio de la Rúa, su expareja. La casa contaba con vista al mar y era de dos pisos.

En Barcelona logró adquirir varias propiedades, que según varios medios internacionales contaban con cancha de tenis, gimnasio, piscina, sala de cine, cabina de grabación, entre otros lujos. Los lugares eran Esplugues de Llobregat, y Pedralbel, casa que pertenecía a Shakira y su expareja Piqué.

Su nueva residencia en Miami se encuentra ubicada en el exclusivo sector de North Bay Road, en una mansión con seis habitaciones, piscina, gimnasio, muelle privado y otras comodidades. Además, cuenta con propiedades en isla de Capri, Nueva York, República Dominicana y en las Bahamas.

Casa Shakira en Miami - Foto: Foto: Instagram

Revelan escrituras de la mansión en Barcelona donde vivía Shakira

Con el pasar de los días, de igual manera, se han conocido nuevos detalles con respecto a la mudanza de la colombiana. Además, el diario La Vanguardia indicó que el padre de Piqué fue uno de los responsables de la anticipada salida de Shakira de la ciudad.

De acuerdo con el rotativo, la barranquillera recibió una carta firmada por Joan Piqué, como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, donde le pedía desalojar la mansión de Llobregat, ubicada uno de los sectores más exclusivos de Barcelona, antes del 30 abril.

“Constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL como socio único. La fecha tope para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal, como el que ocuparon los padres de la cantante, William Mebarak y Nidia Ripoll, era del 30 de abril de este año”, precisó inicialmente.

Luego, agregó: “De no haber cumplido con el desalojo, reza esa carta, la colombiana debería hacer frente a una indemnización, según el contrato de compraventa”.

El informativo, sin embargo, reveló que la lujosa casa entró en el acuerdo al que llegaron Shakira y Piqué luego de que el exfutbolista le entregó la custodia completa de sus hijos. El empresario le habría solicitado cederle legalmente la propiedad.

Jordí Martín, por otra parte, mostró este viernes en su canal de YouTube las escrituras de la vivienda y confirmó que estas están actualmente a nombre del papá del exdefensa del Barcelona.

“Las escrituras dicen que en el presente la casa está a nombre del padre de Piqué. Gerard también tiene parte de la vivienda, es decir que Shakira ya no aparece como propietaria de la mansión. Por eso Joan Piqué le mandó la carta para que desalojara la casa en máximo 30 días”, sentenció el reconocido paparazzi.

Jordi Martín revelo las escrituras de la excasa de Shakira - Foto: YouTube: Jordi Martín

Cabe mencionar que la propiedad tiene 380 metros cuadrados y fue el lugar de residencia de la familia Piqué-Mebarak desde 2012. Además, consta de un estudio de grabación, un gimnasio equipado, una sala exclusiva de cine y una cancha de tenis. La lujosa casa cuesta cerca de 10 millones de euros, 50.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente.