La amarga despedida de Shakira: deja atrás la traición, el desamor y la sucia jugada de sus exsuegros

El pasado fin de semana, Shakira se despidió de Barcelona, ciudad que la acogió durante más de diez años y a donde llegó persiguiendo el amor de Gerard Piqué, para radicarse definitivamente en Miami con sus hijos y empezar una nueva vida.

Y aunque muchos creyeron que con su partida se cerraba definitivamente el capítulo de su ruptura amorosa, han sido varios los detalles que salieron a la luz. Entre ellos, que la precipitada partida de la colombiana obedeció a una carta, muy poco amable que recibió por parte de su exsuegro, Joan Piqué, quien le exigió entregar la lujosa vivienda en la que vivían Shakira, Sasha y Milan en la capital catalana, pues tras la separación el nombre de la colombiana había salido de las escrituras.

Pero, lo más desconcertante es que varios medios españoles aseguran que, en diciembre pasado, el exdefensa del Barcelona aceptó finalmente que la artista se marchara a Estados Unidos con los hijos de la pareja a cambio, precisamente, de que renunciara a la tenencia de la vivienda en Esplugas de Llobregat. ¿Cambió sus hijos por una casa?

La película de Natalia Reyes

Natalia Reyes - Foto: Foto: Diana Cardoso

Mañana antes después es el título de la nueva producción cinematográfica internacional protagonizada por la actriz colombiana Natalia Reyes, una historia posapocalíptica que fue exhibida por primera vez en el país en el marco de la versión número 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena.

La proyección contó con la presencia de su director, el canadiense Alfonso Quijada y nada menos que Tim Miller, director de Terminator: destino oculto, la película que metió a Reyes en las grandes ligas de Hollywood al protagonizar junto a Linda Hamilton y el mismísimo Arnold Schwarzenegger.

Tras su debut protagónico en la meca del cine, la colombiana vuelve a la pantalla en esta nueva coproducción entre Estados Unidos, Canadá y Colombia, dirigida por Quijada (El suspiro del silencio, 2020).

La cinta es una historia en la que Natalia Reyes interpreta a la última mujer que queda sobre la faz de la Tierra después del fin de la humanidad.

La película fue rodada en Colombia, en plena pandemia y con un embarazo real de la actriz, y tendrá su estreno comercial en salas de cine de todo el país el próximo 20 de abril.

Alejandro Sanz, de nuevo en Colombia

Sanz en Vivo ha sido catalogado como el tour más multitudinario del verano pasado en España, ya que superó los 300.000 seguidores y batió récords de asistencia. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Tal como lo anunció en sus redes sociales al finalizar 2022, el cantautor español Alejandro Sanz llegó a Suramérica este 2023 con su gira Sanz en Vivo.

Después de México, el turno es para Colombia, aunque con un cambio en la fecha a la inicialmente prevista. La nueva cita para disfrutar al artista es este viernes 14 de abril, en el Coliseo Live de Bogotá. La gira continuará luego, con nuevas fechas, en Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Sanz en Vivo ha sido catalogado como el tour más multitudinario del verano pasado en España, ya que superó los 300.000 seguidores y batió récords de asistencia.

Además de clásicos como Amiga mía o Mi persona favorita, el cantante español sumará sus más recientes lanzamientos musicales, en los que incluirá algunos de los temas incluidos en Sanz, su reciente trabajo de estudio, el cual fue nominado en la categoría álbum del año en la más reciente entrega de los Latin Grammy 2022 y que además fue el disco más vendido en España en 2021.

“Quiero ser vieja”

Andie MacDowell posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'Everything Went Fine' en el 74o festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el miércoles 7 de julio de 2021. Foto: Vianney Le Caer / Invision / AP. - Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

La actriz y modelo estadounidense Andie MacDowell, recordada por películas como Cuatro bodas y un funeral, que le mereció cuatro nominaciones a los Globos de Oro, se sinceró a sus 64 años y sin pudor alguno les confesó a sus seguidores: “Quiero ser vieja, estoy cansada de tratar de ser joven. He sido joven. Ser una persona mayor tratando de ser joven es mucho esfuerzo”.

Por ello, muchos la consideran una artista que no se ha dejado amedrentar por el paso del tiempo, y que a pesar de que este mes cumplirá 65 años, está totalmente en contra de la exclusión que hace la industria de Hollywood por la edad de las actrices.

“A medida que crecía el pelo sin teñir me sentía más poderosa, más auténtica y más yo misma”, confesó la artista en una reciente entrevista. “¿Que cuántos años aparento? ¿Parece que tengo 75 años solo por el hecho de que ya no me tiño el cabello? Me da igual. Quiero ser vieja. Estoy harta de intentar parecer joven, no quiero ser joven”.

Y agregó: “Los castings son más fáciles cuando tienes 30 años. Luego todo es más complicado. No saben qué hacer con nosotros”.

Duro ‘golpe’ a Bad Bunny

Bad Bunny en la World Wrestling Entertainment (WWE). - Foto: Tomada de Fotograma, 00:33, Youtube/@WWE

El reguetonero Bad Bunny causó furor en las redes sociales luego de la lucha que, sin buscarlo, protagonizó en World Wrestling Entertainment (WWE).

Días atrás, se había conocido que ‘el Conejo Malo’ era uno de los invitados a la edición de WrestleMania, pero muchos fanáticos se preguntaban si se uniría al cuadrilátero o solo sería un espectador más.

Sin embargo, durante el evento televisado de la WWE (empresa de entretenimiento deportivo que se dedica a la producción de eventos de lucha libre profesional), celebrado en Los Ángeles, el artista no se presentó en el cuadrilátero. Pero minutos más tarde, después de que el luchador Rey Mysterio perdiera contra un joven estadounidense, la ‘suerte’ cambió para el artista boricua, quien se vio retado a unirse a la pelea.

El cantante asumió el desafío y resultó duramente lastimado tras ser arrojado a la mesa de los comentaristas, no sin antes defenderse con un fuerte puño que también dejó a su oponente en el piso

¿Problemas en el paraíso?

El príncipe y la princesa de Gales, William y Kate Middleton, están distanciados en plena fecha de San Valentín. Foto: Getty Images - Chris Jackson. - Foto: Foto: Getty Images - Chris Jackson.

A pocas semanas de la coronación del rey Carlos III, cada vez son más fuertes los rumores sobre el duro momento que estarían atravesando Kate y William, príncipes de Gales, quienes cumplirán 12 años de casados este 29 de abril.

La crisis matrimonial sería tan grave, que allegados aseguran que la pareja contempla divorciarse, pese a que hasta hace muy poco eran vistos como una pareja modelo. De hecho, la imagen de Kate Middleton es tan favorable, que muchos la llaman la heredera de Lady Di.

Los rumores comenzaron tras una fiesta celebrada en 2019, donde aparentemente hay imágenes que muestran a William besando a una de las mejores amigas de su esposa, la marquesa Rose Hanbury. Una infidelidad que no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que ha propiciado fuertes peleas entre los príncipes que han llegado a los gritos y la violencia física.