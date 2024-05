Sebastián Yatra mostró con orgullo su gran transformación física; sus ‘fans’ quedaron en ‘shock’ con su nueva imagen

En este reconocido medio, el cantante colombiano mencionó que una de las partes más difíciles para él respecto a su dieta es “no comer todo lo delicioso que existe en el mundo. Me encanta comer, y hacerlo en cantidades enormes. En cada país encuentro un plato que me gusta más que el otro”, dijo.

Sin embargo, resaltó que desde el primer momento en el que aceptó el reto era consciente de los múltiples beneficios que podría traerle a su vida: “Verme mejor con la ropa, quedar mejor en las fotos y no sentir estrés por ello. Cuando me veo bien, me siento bien anímicamente y, cuando uno está bien físicamente, andas como con el paso un poco más animado”.

“Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien ”, afirmó el colombiano.

Por esta razón, Yatra señaló que aunque el camino no fue fácil, está feliz con los resultados y orgulloso de su logro. “En un momento dado pensé: ‘Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada’. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo”, confesó.