Así se sienten los hijos de Shakira y Piqué tras su mudanza a Miami

Shakira es una de las artistas colombianas que constantemente se destaca en la industria musical. En el último año ha hecho varias colaboraciones con colegas como Rauw Alejandro, Karol G, Manuel Turizo y Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap.

Entre tanto, su vida personal luego de su separación con el exfutbolista español Gerad Piqué ha acaparado los titulares de prensa alrededor del mundo, puesto que su ruptura amorosa tiene nombre, así lo afirma uno de los versos de Sessions Vol. 53: “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”, refiriéndose a la actual pareja del también empresario catalán.

No obstante, la colombiana que vivió más de una década en España, decidió mudarse a Miami con sus hijos, así lo confirmó a través de una publicación en su Instagram a sus más de 85 millones de seguidores.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, es el inicio del texto que acompaña la foto.

La cantante descubrió lo que su exsuegra le hacía a sus espaldas. - Foto: Instagram @shakira

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, añade.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo uno hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluyó la intérprete de Pies descalzos.

¿Pero cómo se sienten sus hijos?

En medio de esta situación mediática se encuentran los hijos de Shakira y Piqué, Sasha y Milan, a quienes se les ve -en algunos momentos- con su padre celebrando en estadios de fútbol; o acompañando a su madre a sus diferentes entrevistas.

Sin embargo, sus seguidores se cuestionan sobre lo que pensarán y sentirán sus hijos sobre su nuevo hogar en Miami.

Shakira ha sido elogiada en diferentes eventos. - Foto: Corbis via Getty Images

Ante tal cuestionamiento, el programa español, Y ahora Sonsoles -según Mundo Deportivo- a través de la periodista Lorena Vázquez, aseguró que “los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión”. Incluso añadió que su padre, “Gerard Piqué, está muy molesto con esta marcha”.

¿Cómo sería la verdadera relación de Clara Chía con los hijos de Shakira y Piqué?

En medio de todo el alboroto que se generó al respecto, las miradas de los curiosos se posaron sobre las supuestas actitudes y decisiones que tomó Shakira para que Clara Chía no se acercara a sus hijos en ningún momento. Pese a que nunca se confirmó esto, distintas versiones apuntaron a que Piqué tendría claro el asunto con Milan y Sasha, evitando involucrarlos en su vida sentimental.

Clara Chía asistió con Piqué a la Kings League y a la fiesta de Ibai Llanos - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

A pesar de la fuerte ola de noticias sobre la relación que existía entre la joven española y los hijos de la pareja, una periodista aprovechó todo el auge de la situación y reveló cuál sería el verdadero acercamiento de los menores con la novia del empresario.

Según lo reseñado por el portal Lecturas, Lorena Vásquez, en declaraciones a Y ahora Sonsoles, puntualizó que Piqué desea a toda costa mantener a sus hijos al margen de lo que ocurre con su vida amorosa, ya que no quiere involucrarlos más allá de lo normal. El exfutbolista dejó a Clara Chía en un escenario profesional, donde los pequeños creerían que es una amiga y compañera de trabajo.