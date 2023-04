Shakira le daría inesperado giro a su vida en Miami; estaría preparando un cambio de planes

Shakira se convirtió en protagonista de una extensa lista de noticias en los medios internacionales, debido a toda la polémica que atravesó con Gerard Piqué tras su separación. Ambos famosos tomaron caminos distintos, cortando todo tipo de comunicación que los uniera.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

En medio de todo el alboroto que se generó por su ruptura amorosa, las miradas se posaron en los cambios que hicieron los dos en sus vidas, teniendo en cuenta que el exfutbolista se enfocó en la Kings League y en Clara Chía, su nueva novia, mientras que la cantante optó por centrarse en sus hijos y la mudanza a Miami.

Shakira sorprendió con el inesperado viaje a Estados Unidos, despidiéndose de Barcelona y España, las cuales la acogieron por varios años. Este cambio desató reacciones en los fanáticos, quienes aseguraron que sería lo mejor para la estrella musical, quien sufrió mucho por culpa de Piqué y su familia.

Periodista reveló lo que estarían sintiendo los hijos de Shakira. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

Tras varios días desde que la barranquillera se marchó definitivamente de Europa, surgieron detalles de los planes y cambios que le hará a su vida una vez se instale de forma oficial en Miami. Diversos periodistas y medios dieron a conocer los pasos que daría la cantante en su realidad, buscando su bienestar y el de sus hijos, Milan y Sasha.

De acuerdo con lo que mencionaron las Mamarazzis de El Periódico, Shakira tiene planeado regresar a Miami en los próximos días, preparando a los menores para su primer día de colegio. Todos vivirán en la lujosa mansión que fue construida en 1951 y ubicada en North Bay Road Drive, donde pasarán los siguientes días de su vida.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

No obstante, la artista estaría planeando un cambio en este nuevo presente, ya que no se siente del todo cómoda y segura en la casa que habitará. Las periodistas del medio español comentaron que este lugar no ofrece lo que la celebridad busca, por lo que se mudaría a otro sitio.

“La vivienda, pese a todas sus comodidades, tiene un grave problema para Shakira, ya que no le ofrece la intimidad que busca para ella y su familia y nos llegan rumores que la artista planea mudarse a un lugar que pueda ofrecerle la privacidad que ahora anhela”, reseñó El Periódico.

Según lo que se supo, el destino sería Indian Creek, una pequeña isla, famosa y reconocida por ser una especie de búnker al que solo accederían personas autorizadas. Al elegir mansión, la intérprete de Ojos así tendría en cuenta aspectos como la seguridad, espacios y privacidad, huyendo de los curiosos.

“El lugar escogido sería Indian Creek, una pequeña isla de 1,2 kilómetros cuadrados, en la que apenas existen una treintena de casa construidas y que está protegida por un cuerpo de policía exclusivo que patrulla las 24 horas al día”, agregó el portal, donde mencionó que esta urbanización contó con la presencia de Julio Iglesias a principios de los años 80.

Shakira estaría pensando en hacer un cambio en su vida apenas llegue a Miami - (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

Esta misma situación fue comentada por Jordi Martin en El gordo y la flaca, donde profundizó un poco sobre los cambios que hará Shakira una vez se instale en Miami. Al llegar, se quedará unos meses en su hogar y luego buscará cómo mudarse a este espacio, prefiriendo intimidad para sus pequeños niños.

“En las próximas horas se espera su llegada, ya se instala definitivamente con sus hijos en la casa habitual. Es cierto que está mirando para irse a Indian Creek, a una mansión que se estima entre 15 y 20 millones de dólares porque quiere mucha privacidad. Según ella, está muy expuesta a los paparazzis, quienes le podrían tomar fotos en la piscina o algo y está muy expuesta. Residirá unos meses, pero está buscando casa por Indian Creek”, reveló el periodista en el programa de entretenimiento.