Abogados de Shakira y Piqué se reunirán de emergencia la próxima semana: ¿por qué?

Shakira y Piqué siguen siendo el centro de atención de la farándula y, en esta oportunidad, es por el encuentro que se llevará a cabo entre los abogados de ambas partes.

De hecho, la próxima semana será la reunión para acordar los días en los que el exfutbolista compartirá con sus hijos.

Según le dijo el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, a Las mamarazzis, la idea es “organizar todo [...] Este mismo mes de abril el exfutbolista ya podría disfrutar de su régimen de estancia con sus hijos”.

De hecho, el acuerdo se dará, ya que la colombiana, que vivió más de una década en España, decidió mudarse a Miami (Estados Unidos).

“Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, es el inicio del texto que acompaña la foto.

Periodista reveló lo que estarían sintiendo los hijos de Shakira. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, añade.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluyó la intérprete de Pies descalzos.

Varios internautas se han cuestionado cómo se sienten los menores con todo lo que está pasando y ante tal cuestionamiento, el programa español Y ahora sonsoles —según Mundo Deportivo—, a través de la periodista Lorena Vázquez, aseguró: “Los niños están muy ilusionados con su marcha y lo viven con mucha ilusión”. Incluso añadió que su padre, “Gerard Piqué, está muy molesto con esta marcha”.

Filtran cómo fue el ‘último adiós’ que vivieron antes del viaje de la cantante y sus hijos

A pesar de que Shakira no quiso pronunciarse sobre diversas noticias que surgieron en la prensa internacional, un portal español compartió información relacionada con la supuesta conversación que tuvieron Piqué y la cantante antes del viaje. El ‘último adiós’ habría estado cargado de tensión y cruces, lejos de una esperada tregua por sus hijos.

En junio de 2022, Shakira y Piqué le confirmaban al mundo lo que ya era un secreto a voces: la relación había llegado a su fin. - Foto: afp

De acuerdo con lo que reveló Silvia Taulés, periodista de Vanitatis, fuentes cercanas y directas a la expareja comentaron un poco sobre una llamada donde hablaron del futuro viaje y la situación que atravesaban. La latina se comunicó con el empresario, explicándole las razones por las que la mudanza se llevaría a cabo en este punto, sintiéndose la tensión en todo momento.

En la charla que sostuvieron, Shakira mencionó que los médicos le dieron luz verde para trasladar a su papá, William Mebarak, por lo que aprovecharía para irse de una vez a Miami. Allí el catalán plasmó su enojo y le habría respondido de forma cortante que se enteró por los medios.

“Le dijo que había tomado la decisión tras lograr el ‘OK’ de los médicos de su padre el jueves por la noche, también vía correo electrónico”, relató Vanitatis, según lo reseñado por Univisión, donde también mencionó la respuesta de Piqué.

Shakira se mudo de Bercelona luego de su separación con Gerard Piqué. - Foto: Getty/YouTube: Gerard Romero

El portal puntualizó que Shakira no se quedó callada y aprovechó el espacio para frenar al empresario y recordarle que Joan Piqué, su padre, fue quien le envió aquella carta para que desalojara la residencia y se fuera el lugar en el que vivió por tanto tiempo.

“Fue entonces cuando Shakira le recordó que hacía dos semanas había recibido una carta firmada por su papá, Joan Piqué, en la que le exigía que abandonara la casa de Esplugues de Llobregat antes del 20 de abril”, publicó el medio, donde también agregó que la reacción del deportista fue nula y desinteresada al respecto.

“Piqué no le dio importancia al detalle, se centró en sus argumentos y no hubo ‘amable despedida’”, agregó Vanitatis sobre el tema, señalando la dramática y fuerte despedida que se dieron antes de que la barranquillera abandonara de forma definitiva España.