Shakira recibe ataques en redes sociales; insinúan que fue quien reveló verdad sobre Clara Chía a los medios

Usuarios reprocharon a la cantante y aseguraron que estuvo involucrada en las primeras noticias del romance entre su ex y la joven.

Shakira, en la actualidad, optó por hacer un cambio extremo en su vida y partir de España, tras varios años en los que residió allí por la relación y la familia que construyó con Gerard Piqué. La barranquillera no dudó en pasar la página y continuar con su realidad, enfocándose de lleno en sus hijos, Milan y Sasha, quienes quedaron como centro de toda la polémica con el exfutbolista.

Gerard Piqué y Shakira lidiarían con una nueva etapa en Miami. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

La celebridad lidió con la presión mediática, intentando esquivar el acoso y las constantes preguntas de los medios, los cuales estarían interesados en conseguir exclusivas y contenidos relacionados con su vida en Miami. Muchos medios y usuarios en redes sociales se concentraron en la nueva vida de la cantante, esperando cuál sería la reacción del empresario y su novia, Clara Chía.

A pesar de que ninguno se pronunció públicamente al respecto, quedó en el aire la incertidumbre de cómo sería la organización de la expareja para pasar tiempo con Milan y Sasha en Estados Unidos. Uno de los temas que salió a flote en la prensa internacional estaba relacionado con una supuesta condición que le habría puesto Shakira a Piqué, la cual involucraba directamente a Clara Chía y su visita en Miami.

Shakira se enfrentó al impacto mediático una vez se conoció la identidad de la joven española. - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

Esta información, que no fue confirmada por ninguna de las partes, detonó que distintas personas en redes sociales reaccionaran y hablaran del conflicto personal que existe entre la cantante, el deportista y la relacionista pública. Muchos reprocharon a la barranquillera por su petición sobre la privacidad de sus hijos, mientras que otros le sacaron a bailar una supuesta verdad que contó en el pasado sobre la catalana.

Según quedó reflejado en Twitter, la comentada cuenta de fans ClaGerFans, que en el pasado ya arremetió contra Shakira, se encargó de publicar un particular trino en el que hablaba sobre el momento exacto en el que se reveló la identidad de Clara Chía. Este post hacía referencia a que, supuestamente, la colombiana habría sido la responsable de filtrar a los medios el nombre de la joven, días antes de que apareciera en público con Piqué.

En lo que expuso la cuenta, las personas conocieron el romance del deportista el 19 de agosto de 2022, precisamente en un evento musical al que asistió con el empresario. Sin embargo, en lo mencionado por el perfil, un artículo de The Sun mostró a la catalana públicamente, además de otros medios internacionales, el 10 de agosto de ese mismo año, por lo que se filtraría su identidad de otra manera.

La colombiana le tiró varias pullas a Clara Chía. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

El trino apuntó a que fue Shakira quien pasó esta información a los portales y reporteros, buscando reflejar el rostro de la mujer que había llegado a la vida de su expareja.

“Tanto me mandan las imágenes del concierto en Cerdanya del 19/08/2022, cuando es evidente que la ex de Gerard Piqué lo empujó a hacer pública su relación en el preciso momento en el que filtró a los medios la identidad de Clara el 10/08/2022. Es obvio que ella dio esa información”, escribió el perfil, agregando una captura de pantalla de The Sun.

Tanto me mandan las imágenes del concierto en Cerdanya del 19/8/2022, cuando es evidente que la ex de Gerard lo empujó a hacer pública su relación en el preciso momento en el que filtró a los medios la identidad de Clara el 10/8/2022, es obvio que ella dio esa información 🎪🤐 pic.twitter.com/oFeqrEWmEa — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 11, 2023

Por el momento esto no fue confirmado, ya que nunca se especificó cómo llegó la identidad de la española a la prensa, teniendo en cuenta que solo la conocía el círculo cercano de Piqué. Las Mamarazzis y Jordi Martin fueron los primeros en soltar datos y contenidos relacionados con la joven, publicando quién era y a qué se dedicaba.

Shakira no se defendió de los ataques en redes sociales, concentrándose únicamente en su familia y los proyectos a futuro a lo que les dará rienda suelta. El equipo de la artista tampoco se pronunció al respecto sobre esta clase de señalamientos.