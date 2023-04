Piqué y Clara Chía podrían darle duro ‘golpe’ a Shakira tras su viaje a Miami; estarían planeando jugada con su vieja casa

Shakira se convirtió en protagonista de diversas noticias en los medios de comunicación internacionales, debido al extremo cambio que le dio a su vida personal y familiar. La colombiana se separó de Gerard Piqué y decidió partir a Estados Unidos, donde arrancaría de cero junto a sus hijos, Milan y Sasha, fruto de la relación con el exfutbolista.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Ante su repentina salida de España, específicamente de Barcelona, la prensa informó que esto se habría tratado de una jugada por parte de la familia del empresario de Kosmos, quienes la habrían desalojado de la mansión que tenían en uno de los lugares más lujosos de la ciudad. Jordi Martin, reconocido periodista, fue quien habló del impacto de esta acción, la cual, de haber sido real, tendría repercusiones muy fuertes a nivel social.

“Esto en España ha sentado muy mal contra Piqué, muchas críticas de los medios de comunicación que no vieron bien que Gerard y su padre saquen a Shakira de la casa con los nenes. En España, Piqué está muy mal visto por el comportamiento que ha tenido todos estos meses con la cantante”, afirmó el reportero en El gordo y la flaca.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

En medio de todo el revuelo que causó esta noticia, la atención de algunos portales y usuarios de redes sociales se posó en información que arrojó la prensa española sobre la jugada que podría preparar Piqué en contra de Shakira. Se trataría de un golpe que le dolería a la barranquillera por la huella y marca que dejó en su vida.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Según Europa Press, existen versiones y detalles que señalan que el exfutbolista se mudaría a la casa de Barcelona, donde convivió con la cantante por muchos años. La diferencia estaría enfocada en que en esta ocasión lo haría con Clara Chía, a quien se le vio frecuentando bastante el apartamento de soltero del deportista.

“Muchos rumores apuntan a que Gerard Piqué se mudará a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo hará con su novia Clara Chía, con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace mucho tiempo”, reseñó Chance de Europa Press, mientras contaba un poco de la mudanza de la colombiana.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Esta misma información surgió días atrás por parte de Caras, indicando que la última “novedad” de la historia de los españoles estaba relacionada con la mansión. “La frutilla del postre viene de la mano de la última novedad. Y es que Gerard Piqué se mudaría a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, pero ahora junto a Clara Chía Marti”, escribió el medio internacional.

Por el momento, esta información no se confirmó por parte de fuentes cercanas a Piqué o Clara Chía, por lo que habrá que esperar qué camino toma la situación.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

Shakira le habría puesto condición a Piqué para viajar a Miami

Recientemente, portales internacionales aseguraron que Shakira habría puesto una fuerte condición a su expareja, la cual estaría relacionada directamente con Clara Chía, su joven novia. Diversos artículos señalaron que la artista no estaría dispuesta a que sus pequeños la pasen mal, por lo que evitaría que Piqué viaje con la española.

De acuerdo con lo reseñado por El Nacional de Cataluña, “Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos. Por lo menos en Estados Unidos”. La colombiana estaría interesada en alejar a la catalana de Milan y Sasha, posiblemente en el tiempo que el empresario estará en Estados Unidos.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

“Como ya se explicó hace unos meses, el exfutbolista pasará un total de 10 días con ellos, pero no podrá salir de Miami, y lo más importante, deberá venir sin Clara Chía. Algo que no iba a hacer, ya que como cuenta el paparazzi Jordi Martín, a Milan y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana. La artista no quiere que sus hijos lo pasen mal”, agregó el medio.

De igual manera, Lorena Vásquez, integrante de la Mamarazzis, habló de esta situación que ocurría con la joven de 23 años, especificando que los hijos de Piqué no tendrían conocimiento del asunto sentimental y personal que existía entre los dos españoles. Allí puntualizó en que el deportista evitó involucrar a los menores con la relacionista pública, conservando una distancia considerable que no los relacione en su noviazgo.

El deportista y uno de sus hijos fuera de la casa en la que vivieron con Shakira. - Foto: Europa Press

“A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos. Ella conoce a los niños en el entorno laboral, pero nunca ha sido presentada como pareja de su padre. De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana ni ha vivido con ellos momentos de ocio”, indicó la comunicadora.

Otro de los medios que tocó este tema fue Ok Diario, el cual apuntó que Shakira puso una supuesta condición en la que establecía que Clara Chía no compartiera con sus hijos por ningún motivo. En esta nota se estableció que “dio órdenes” con respecto a este tema.

“El empresario no puede hacer el viaje con Clara Chía porque la joven no es bienvenida. Shakira ha dado órdenes muy concretas para que no comparta ocio con sus hijos”, reseñó el portal.