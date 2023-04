Experta analizó actitudes de Clara Chía y Piqué tras partida de Shakira; reveló si están enamorados de verdad

Gerard Piqué y Clara Chía quedaron como blanco de distintas reacciones y comentarios en redes sociales, debido a una serie de contenidos que salieron a la luz, una vez Shakira partió de Barcelona con sus hijos. Los dos españoles fueron captados por la revista Diez Minutos, la cual dejó en evidencia los comportamientos y actitudes que tenían en ese entonces.

La cantante viajó a Estados Unidos con sus dos hijos. Piqué no habría estado de acuerdo con la decisión. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

En medio de todo el alboroto que se generó por la nueva relación del exfutbolista, las miradas de los críticos se posaron en las apariciones que hizo con su actual pareja, quien se habría visto afectada en el pasado por la presión mediática. Al conocerse un poco del viaje de la colombiana, las opiniones encontradas surgieron en las plataformas digitales, donde señalaron a los catalanes por los daños causados a la cantante.

A pesar de que Gerard Piqué nunca se pronunció sobre el viaje de sus hijos, Milan y Sasha, a Miami junto a su expareja, la atención de los usuarios de redes sociales continuó en las publicaciones que salieron a la luz, donde se apreció la felicidad y complicidad que llevaba el empresario con Clara Chía. Aunque se mencionó lo “afectado que estaba” por esta mudanza de sus pequeños, las fotos habrían reflejado lo contrario.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Una vez estas publicaciones se difundieron en la prensa internacional, una experta en lenguaje corporal decidió analizar a fondo los gestos y expresiones de los dos españoles, averiguando si era verdad o no el amor que sentían mutuamente. La mujer detalló rasgos, acercamientos y movimientos, exponiendo si aún quedaba algo del sentimiento que juró el exfutbolista por Shakira alguna vez.

De acuerdo con lo que expuso Maryfer Centeno, posiblemente Piqué cambió lo que sentía por su joven novia y actualmente estaba sumamente feliz por el vínculo que sostenían. La pareja estaría atravesando el mejor momento, al punto de que lo plasmaban en su química.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

“Ya no quedan restos del amor que le profesaba Gerard a Shakira, esa sonrisa, esa pasión, la distancia proxémica es mínima, el cómo la mira con tanto cariño, con tanto amor”, mencionó la grafóloga.

No obstante, la mexicana puntualizó que Clara Chía estaba igual, ya que tenía una sonrisa de oreja a oreja y se mostraba completamente tranquila con el empresario de Kosmos. Allí analizó a Montserrat Bernabeu, aclarando que se veía “demacrada” y cambiada, a lo que proyectaba cuando estaba con Shakira.

“Mientras Clara Chía ahora tiene una sonrisa de oreja a oreja y si me preguntan si es sincera, sí absolutamente, le está aplaudiendo a la vida, pero no se preocupen, no iban solos…iban con la suegra, la temida suegra de Shakira vuelve a aparecer muy demacrada”, dijo la experta.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Para cerrar este escaneo de la foto en el evento deportivo, Maryfer Centeno aclaró que el español estaba muy enamorado de Chía, al punto de que ese amor por su ex ya no existía.

“Piqué está loco por Clara Chía y es que ya no quedan restos del amor que le profesó a Shakira un día”, concluyó.

Es importante recordar que en el pasado, la mexicana estudió el lenguaje corporal de Gerard, indicando que no se le veía tan contento e ilusionado con la joven relacionista pública. Allí centró la atención en que no se notaba la admiración y amor que sentía por Shakira, dando indicios de que todo cambió en los últimos meses y ahora sí existe un amor real.

“Yo creo también hay alguna necedad, ya le demostró al mundo que sí voy a estar con ella, definitivamente la distancia proxémica, el amor, la pasión, los ojos brillosos, la admiración que sentía por Shakira, no lo siente por Clara Chía”, comentó en aquel momento.