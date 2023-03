Clara Chía sí estuvo en evento de la Kings League, presumió su figura y mostró un detalle favorito en su ‘look’

Clara chía y Gerard Piqué se convirtieron en protagonistas de distintas noticias en los medios internacionales y las plataformas digitales, debido al vínculo que formaron desde hace meses. Y pese a las críticas y comentarios negativos que han recibido, ambos españoles se han mostrado más unidos y fortalecidos con el avance del tiempo.

Gerard Piqué y Clara Chía tuvieron una de sus citas más románticas y 'conflictivas'. - Foto: Europa Press

En los últimos días, el catalán y su novia de 23 años llamaron la atención de los curiosos durante la final de la Kings League, la cual se llevó a cabo en el Spotify Camp Nou. El exfutbolista fue protagonista de diversos contenidos en redes sociales, debido a situaciones inesperadas con sus hijos, Milan y Sasha.

Sin embargo, a pesar de los constantes reproches por las actitudes que tuvo Piqué con sus pequeños en pleno evento deportivo, las miradas de unos cuantos se posaron en la supuesta ausencia de Clara Chía en la celebración.

Al inicio se pensó que la joven había estado bastante cerca de los menores, pero todo resultó ser una confusión, pues era una de las amigas y allegadas del empresario quien apareció en las grabaciones.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

No obstante, medios y periodistas, como Jordi Martin, aseguraron que la catalana estuvo ausente de la jornada y que no se le vio en el Camp Nou, debido a que estaba, supuestamente, escondiendo algo. La mujer no apareció al inicio en ningún post, por lo que esta teoría iba tomando fuerza.

Lo particular de todo el tema fue que una cuenta de fanáticos en Twitter, llamada ClaGerFans, fue la encargada de desmentir estas informaciones y demostrar que Clara Chía sí estuvo en la final de la Kings League, manejando varios asuntos al interior de la organización.

La relacionista pública contó con los elementos de comunicación y unas hojas, llevando todo bajo control con otra mujer.

Gerard Piqué y Clara Chía estuvieron en la final de la Kings League. - Foto: Twitter: ClarGerFans/@TovalAdriana

Las dos imágenes que circularon en Twitter plasmaron el estilo de la española, quien presumió su figura con un atuendo negro. La europea llevó unos pantalones ceñidos en la parte de arriba, moldeando su cintura, mientras que posó con una chaqueta corta y ancha en la parte de los hombros.

“Clara Chía, ayer en el Camp Nou, zona Corner Sud, trabajando como una persona más del equipo de la #KingsLeague”, escribió la cuenta sobre la joven.

De igual manera, el perfil agregó que quedó al descubierto cuál era el accesorio favorito de la novia de Piqué, centrándose en los lentes blancos con los que aparecía constantemente. “Ya nos dimos cuenta cuáles son sus gafas favoritas”, reseñó, donde se apreció la forma en la que se paró la joven frente a las cámaras.

Clara Chia, ayer en el Camp Nou, zona Corner Sud, trabajando como una persona más del equipo de la #KingsLeague 👏👏👏



Ya nos dimos cuenta cuales son sus gafas favoritas 😍🕶❤ pic.twitter.com/FcCfXZC2lN — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 27, 2023

No obstante, este mismo espacio en redes sociales arremetió contra Jordi Martin, puntualizando que estaba mintiendo sobre la ausencia de Chía, puesto que sí estuvo y sí trabajó de la mano de su pareja.

En el mismo informe quedó en evidencia sus mentiras cuando dice que Clara no asistió a la final en el Camp Nou, cuando hay fotos de su presencia allí 🤦🏻‍♀️ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 28, 2023

“En el mismo informe quedaron en evidencia sus mentiras, cuando dice que Clara no asistió a la final en el Camp Nou, cuando hay fotos de su presencia allí”, escribió en un post.

Es importante recordar que, recientemente, Clara Chía y Piqué volvieron a llamar la atención de los curiosos con una serie de imágenes que salieron a la luz, debido a un reportaje que hizo Jordi Martin, famoso paparazi. El español dialogó en El gordo y la flaca, donde comentó sobre un particular comportamiento de la pareja, la cual intentaba no ser captada por el lente de la cámara.

El reportero ya manifestó su desagrado hacia Piqué por la personalidad que tiene - Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

Según relató el periodista, días atrás recibió una llamada de una fuente, la cual le comentó que Clara Chía había estado en un centro estético haciéndose un retoque en el rostro. La mujer visitó el lugar, pero luego salió a gran velocidad, dirigiéndose supuestamente a las oficinas de Kosmos en compañía de Piqué.

“Me llamaron luego a decirme que se dirigían a las oficinas de Kosmos, pero antes de entrar decidieron ir a almorzar a un restaurante de sushi que está cerca, y ahí sí los pude agarrar entrando al lugar”.

Gerard Piqué y Clara Chía durante uno de sus paseos cogidos de la mano por Barcelona. Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que se detalló, Piqué llevaba una chaqueta en tono claro, mientras que la joven lucía un abrigo negro y unos lentes, tratando de ocultar su rostro con el pelo. Al salir del establecimiento, la pareja optó por cubrirse el rostro con un paraguas, tratando de no ser vistos por el paparazi.

“Para mi sorpresa, cuando salieron, no caminaron nunca hacia Kosmos, sino que llamaron a un taxi como si Clarita fuera toda una estrella de Hollywood, Piqué evitó a toda costa que se viera su rostro y con un gran paraguas la cubrió hasta subirse al coche. Eso nos confirma un poco la teoría de que la chica se hizo algo en el rostro. Algunos dicen que se hizo los labios y otros, que se arregló la nariz”, relató Martin.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

El exfutbolista buscó la manera de cubrir a la relacionista pública, logrando pasar de la puerta del restaurante a un taxi, donde se montaron y no permitieron que el rostro de la joven se viera.

“Lo cierto es que Piqué no nos la dejó ver bien por culpa de la dichosa sombrilla. Por cierto, también hay rumores de que la chica podría estar embarazada, lo que seguramente traería como consecuencia cinco canciones más de Shakira”, agregó.