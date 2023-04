Sigue fuerte rumor contra Clara Chía y pagan millonada por foto para probar que es trans

Clara Chía Martí pasó en menos de un año del absoluto anonimato a ser el principal foco de los medios de entretenimiento internacionales debido a su romance con Gerard Piqué. Decenas de rumores han girado en torno a la vida privada de la joven durante los últimos meses.

Incluso, la semana pasada se difundió en España un nuevo chisme sobre la sexualidad de la relacionista pública, después de que un grupo de seguidores de Shakira aseguró en un video de TikTok que esta era transgénero.

'Fans' de Shakira difundieron nuevo rumor contra Clara Chía. - Foto: Montaje con fotos tomadas de Instagram: @shakira y @3gerardpique, respectivamente.

Esta grabación provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y muchos portales ibéricos desmintieron dicha información. No obstante, otros medios estarían pagando mucho dinero por una foto de la joven que demuestre que fue hombre en algún momento de su vida.

“Se dio a conocer que hay una millonaria oferta por una foto que compruebe la teoría viral, que afirma que la española es una mujer trans, y que se ha inducido a varias cirugías pagadas por Gerard Piqué”, indicó inicialmente Terra.

Luego, precisó: “Han sido los mismos medios españoles quienes han informado que hay agencias que han dado ofertas millonarias para captar a Clara Chía Martí en bikini y así comprobar que es una mujer trans, pero hasta el momento no ha sido posible fotografiar a la española en esas circunstancias”.

El rumor, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, también fue desmentido el domingo pasado por la famosa presentadora Nuria Marín, que se mostró bastante molesta con este tipo de especulaciones.

Clara Chía no ha hablado sobre este tema. - Foto: Europa Press/Revista Semana (España)

Clara Chía y Gerard Piqué oficializaron su relación en agosto. - Foto: Europa Press via Getty Images

“No pensaba hablar de esto, pero tengo mogollón de mensajes preguntándome. Como líder de opinión, vengo a aclararles este rumor. No solo es mentira, sino que es algo transfóbico. Dejad de difundir ese rumor. Me parece feísimo, retrógrado e innecesario”, expresó la presentadora.

Marín, de igual manera, puntualizó que este tipo de especulaciones alimentan la transfobia y que este chisme cruzó los límites. Asimismo, se despachó en contra de los seguidores de la colombiana.

Pese a que indicó que es team Shakira, la famosa comunicadora española manifestó que es completamente innecesario desquitarse con la joven y recalcó una vez más que esta no es transgénero, reiterando que todo es un invento para desacreditarla.

“Hay cosas que no se pueden permitir. Se puede ser fan de Shakira sin necesidad de tirarle todo este hate a Clara Chía, la cual ni siquiera se ha pronunciado. Y yo no vengo acá a defenderla y no soy su amiga. No creo que Shakira vaya a querer más a sus fans por divulgar este tipo de rumores, que le pueden hacer mucho daño a Chía. No se nos puede olvidar que ella tan solo tiene 23 años”, sentenció.

La joven ha sido acosada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Cabe recordar que varios medios de comunicación en España han buscado desde hace meses a la relacionista pública para que hable sobre su romance con Piqué.

El portal X Catalunya afirmó que algunos programas le han ofrecido grandes sumas de dinero por su testimonio. Además, indicó que le han llegado a proponer un millón de euros por destapar todo lo relacionado con esta historia de amor.

A Clara Chía le han ofrecido plata para que hable de su relación con Piqué. - Foto: Instagram

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, concluyó.