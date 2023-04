Desmienten nueva patraña de Clara Chía y su sexualidad; periodista española destapa verdades sobre la joven

Decenas de rumores han girado en torno a la vida privada de Clara Chía Martí, quien ha pasado en menos de un año del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático enorme debido a su noviazgo con Gerard Piqué. La joven es tendencia constantemente en las diferentes redes sociales.

Adicionalmente, hace unos días apareció un nuevo chisme en España sobre la relacionista pública, luego de que un grupo de fans de Shakira aseguró en un video que esta era transgénero.

Shakira le ha mandado varias pullas a Clara Chía - Foto: Revista Semana (España)/NMás

La pieza audiovisual, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, fue desmentida este domingo por la famosa presentadora Nuria Marín, la cual se mostró bastante molesta con este tipo de especulaciones.

“No pensaba hablar de esto, pero tengo mogollón de mensajes preguntándome. Como líder de opinión, vengo a aclararles este rumor. No solo es mentira, sino que es algo transfóbico. Dejad de difundir ese rumor. Me parece feísimo, retrógrado e innecesario”, indicó inicialmente.

Marín, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que este tipo de especulaciones alimentan la transfobia y que este chisme cruzó los límites. Asimismo, se despachó en contra de los seguidores de la colombiana.

Pese a que indicó que es Team Shakira, la famosa comunicadora española manifestó que es completamente innecesario desquitarse con la joven y recalcó una vez más que esta no es transgénero, enfatizando que todo es un invento para desacreditarla.

La joven a quedado en el ojo del huracán por las canciones de la colombiana - Foto: Europa Press

Recientemente Gerard Piqué compartió una foto con su nueva pareja - Foto: Instagram

“Hay cosas que no se pueden permitir. Se puede ser fan de Shakira sin necesidad de tirarle todo este hate a Clara Chía, la cual ni siquiera se ha pronunciado. Y yo no vengo acá a defenderla y no soy su amiga, pues si me preguntan en qué bando me posiciono, soy más Team Shakira”, agregó.

Luego, precisó: “Clara está en desigualdad de condiciones con respecto a Shakira, que ha sacado una canción que pone evidencia a la joven, la cual sigue callada. No creo que Shakira vaya a querer más a sus fans por divulgar este tipo de rumores, que le pueden hacer mucho daño a Chía. No se nos puede olvidar que ella tan solo tiene 23 años”.

La periodista señaló finalmente que la relacionista pública ha recibido más ataques que el mismo Piqué y reveló que el chisme de su supuesto amorío con Pep Guardiola es absurdo, recalcando que es una completa mentira.

“Se le está tirando más hate a ella que a él, quien fue el que decidió dejar a Shakira. Nuestra responsabilidad es no difundir más este tipo de rumores, como el de la infidelidad con Guardiola, que de verdad es absurdo. Parece que fuera la defensora de Clara, pero no es así”, concluyó.

Clara Chía es perseguida por los reporteros en Barcelona - Foto: Europa Press/Twitter: @ClaGerFans

Clara Chía y Gerard han recibido varios ataques en las redes sociales - Foto: Europa Press via Getty Images

Cabe recordar que el Diario Sport, reconocido medio deportivo catalán, publicó un artículo la semana pasada en el que plantea la posibilidad de que Clara Chía haya tenido un supuesto romance con Pep Guardiola.

Pese a que no confirmaron la información, el artículo del rotativo ibérico provocó un tsunami mediático en España y varios portales replicaron la noticia, la cual se hizo viral rápidamente.

El Diario Sport publicó un articulo sobre Clara Chía y Guardiola - Foto: Pantallazo de la pagina del Diario Sport

La nueva novia de Piqué conoce al entrenador desde hace años - Foto: Foto @jordimartinpaparazzi / AFP / Montaje Semana

“Varios medios apuntan que Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del F.C. Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente”, indicó ese medio, el cual tuvo que eliminar la historia por falta de veracidad.